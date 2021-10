Dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia nel 2020 è successo l’impensabile: decisione clamorosa, sono rimasti tutti di stucco.

Davvero interessanti queste prime puntate di Matrimonio a prima vista italia 7, vero? Come darvi torto, d’altra parte! Nel corso di questi primi appuntamenti della prima edizione, abbiamo visto e conosciuto le coppie che hanno deciso di prendervi parte.

In attesa, però, di scoprire come si evolveranno le loro avventure e se, così come Martina e Francesco, anche loro continueranno il matrimonio appena spenti i riflettori, siete curiosi di sapere com’è andata a finire tra una delle coppie storie di Matrimonio a prima vista Italia nel 2020? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato di Luca e Serena e di quello che è successo dopo le loro nozze. Protagonisti indiscussi di Matrimonio a prima vista Italia nel 2020 sono stati anche loro: Nicole Soria ed Andrea Ghiselli. Entrambi bellissimi e giovanissimi, si sono conosciuti sull’altare del programma. E, sin da subito, sembravano aver trovato una perfetta affinità. Cos’è successo, però, dopo il loro ‘si’? E, soprattutto, quale sarà stata la loro decisione finale?

Dopo le nozze a Matrimonio a prima vista Italia nel 2020 hanno preso una drastica decisione: cos’è successo

Vi piacevano come coppia Nicole Soria ed Andrea Ghiselli a Matrimonio a prima vista Italia nel 2020? A noi si, tantissimo! Ebbene: com’è andata a finire tra di loro? Seppure sembrava che tra di loro l’affinità fosse alle stelle, cosa hanno deciso una volta terminati i mesi del programma?

Così come alcune diverse coppie che si sono alternate nel corso di queste sei stagioni del programma, anche Andrea e Nicole hanno deciso di dirsi ‘addio’ appena spenti i riflettori. Seppure appena terminato l’esperimento, la coppia aveva deciso di proseguire il cammino insieme, a distanza di qualche mese, si sono presentati dinanzi agli esperti ed hanno comunicato la loro decisione di separarsi. Molto probabilmente, quindi, la prova della convivenza ‘forzata’ non ha soddisfatto entrambi. E così hanno deciso di dirsi di addio.

Ad oggi, le vite di Andrea e Nicole sono decisamente lontane. Ed entrambi hanno tentato di rifarsi una vita distanti dal mondo dello spettacolo. Vi farebbe piacere rivederli insieme?