Elena Santarelli, come ha esordito in televisione: pochi di voi lo ricorderanno

Sapete come ha esordito Elena Santarelli in televisione? Siamo sicuri che pochi di voi lo ricorderanno: ve lo diciamo in questo articolo

Chi di voi si ricorda come ha esordito in televisione Elena Santarelli? Era il 2002 e la modella partecipava ad un famoso programma televisivo. Di seguito vi diciamo di quale si tratta.

Come ha esordito Elena Santarelli in televisione

Elena Santarelli è una famosa showigirl nata a Latina il 18 agosto 1981. Ha iniziato a lavorare come modella, sfilando per stilisti molto importanti. Nel 1998 vince il concorso italiano “Elite Model Look” e viene paragonata a Valeria Mazza. Presto decide di lanciarsi nel mondo della televisione, ricoprendo prima il ruolo di valletta, poi come co-conduttrice ed infine come concorrente della terza edizione de “L’Isola dei Famosi”, dove viene eliminata in semifinale.

Esordisce anche sul grande schermo con i film “Vita Smeralda”, per la regia di Jerry Calà, e “Commediasexi”, per la regia di Alessandro D’Alatri. Torna al cinema nel 2019 prendendo parte al film “Se mi vuoi bene”, scritto e diretto da Fausto Brizzi. Nel frattempo continua a praticare il mondo della televisione e pubblica anche il suo primo libro, intitolato “Una mamma lo sa”.

Questo è il riassunto della carriera della Santarelli, ma da esso abbiamo estromesso gli esordi televisivi. Siamo sicuri, infatti, che pochi di voi ricorderanno come ha esordito in televisione la modella e showgirl. Prima di vestire i panni di conduttrice televisiva, infatti, Elena Santarelli raggiunse il successo come valletta de “L’eredità” quiz show in onda su Rai Uno e allora condotto da Amadeus (oggi da Flavio Insinna). L’eredità le diede l’opportunità di farla conoscere al grande pubblico

Da quel momento, la carriera della modella è stata in discesa. Da valletta ha vestito i panni di conduttrice e si è cimentata anche come concorrente del reality show “L’Isola dei Famosi”. Di recente ha condotto anche alcune puntate de “Le Iene”, programma televisivo di successo in onda su Italia 1.