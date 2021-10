Elisabetta Canalis e il marito: i retroscena più ‘intimi’ raccontati a Le Iene, durante l’ultima puntata della trasmissione di Italia Uno.

Martedì 19 ottobre è andata in onda, su Italia Uno, una nuova ricchissima puntata de Le Iene. Come saprete, quest’anno al fianco di Nicola Savino c’è una co conduttrice diversa per ogni puntata: dopo Elodie e Rocio Morales, è stata la volta di Elisabetta Canalis! Super amata dal pubblico italiano sin dai tempi di Striscia la Notizia, Elisabetta è sposata dal 2014 col chirurgo americano Brian Perri. E indovinate un po’ chi è stato intervistato da Le Iene?

Proprio così! Il marito della splendida Canalis ha risposto alle irriverenti domande della trasmissione, raccontando alcuni dettagli della sua storia con la showgirl sarda, dal primo incontro a particolari più ‘intimi’. Scopriamoli insieme!

Elisabetta Canalis, parla il marito Brian Perri: i dettagli ‘intimi’ svelati a Le Iene

Sono felicemente sposati da 7 anni e genitori della meravigliosa Skyler Eva, nata nel 2015. Ma sapete proprio tutto sulla storia d’amore tra Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri? Ebbene, a raccontare alcuni particolari del loro amore è stato proprio il medico 53 enne, americano ma con nonno calabrese. Intervistato a Le Iene, Brian racconta di aver incontrato Elisabetta la prima volta in Messico e che è stata proprio lei a fare il primo passo, specificando che lei, però, dichiarerebbe il contrario.

Ma il bel dottore si è lasciato andare anche a particolari più ‘intimi’ sulla loro storia. Il primo bacio è avvenuto durante il primo incontro, dove però non si sono spinti oltre: “Ma non per scelta mia!”, aggiunge ridendo. Dopo soli sei mesi, Brian ha chiesto ad Elisabetta di sposarlo e, dopo sei mesi dalle nozze in Sardegna, è arrivata la gravidanza.

Briana non si definisce particolarmente geloso e sul calendario senza veli fatto in passato non ha alcun problema: “Probabilmente ha infastidito più i suoi genitori”. È il momento dei voti, e alla sua Elisabetta Brian ha dato tutti dieci, come madre, amante e cuoca. E alla domanda “Il miglior sesso della tua vita lo hai fatto con Elisabetta?“, Brian risponde ironizzando: “Se pensate davvero che possa rispondere qualcosa di diverso…”, per poi aggiungere un sonoro “Si”.