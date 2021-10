Fino all’ultimo battito sta riscuotendo un successo impressionante, ma ci sarà la seconda stagione? Solo adesso spunta fuori la verità: cosa sappiamo!

Davvero avvincente questo ‘Fino all’ultimo battito’, vero? Andato in onda per la prima volta nel Settembre scorso, la serie televisiva ha riscosso un successo impressionante sin dalla sua prima puntata. Sarà per la trama, ma anche per il cast scelto, fatto sta che il nuovo progetto Rai si sta rivelando una vera e propria carta vincente. Cosa sappiamo, però, sul suo prosieguo? Appurato che, ad oggi, mancano ancora diverse puntate, siete curiosi di sapere come succederà in futuro? Per meglio dire, ci sarà una seconda stagione oppure no?

Siamo quasi giunto al giro di boa di ‘Fino all’ultimo battito’ ed è più che normale, quindi, che l’unico pensiero del pubblico italiano è sapere se la serie televisiva continuerà in una seconda stagione o se, magari, le avventure di Diego termineranno qui. Ecco, noi cosa sappiamo in merito? A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata Bianca Guaccero! Nel corso di una sua intervista a TV Mia, la splendida attrice e conduttrice ha svelato le sorti della serie tv. Scopriamo insieme ogni cosa.

Ci sarà una seconda stagione di Fino all’ultimo battito, parla Bianca Guaccero: la verità

Cosa succederà nel corso di queste ultime puntate di Fino all’ultimo battito che ci restano? Questo è ancora tutto da scoprire. Anche se siamo certi che il finale di stagione sarà ricco di colpi di scena. In attesa, però, vogliamo rispondere ad una domanda che, senza alcun dubbio, vi sarete posti in tantissimi: ci sarà una seconda stagione?

Nel corso di una sua intervista a Tv Mia, Bianca Guaccero ha rivelato ogni cosa nel minimo dettaglio. Ed ha anche ampiamente spiegato le sorti della serie televisiva. “L’ho amata fin dalla prima volta in cui ho letto il copione. E ho già una notizia”, ha iniziato a dire l’amatissima conduttrice di Detto Fatto. Ebbene: cosa avrà mai da dirci? “La serie non finirà qui perché presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione”, ha detto la splendida Rosa de Fino all’ultimo battito.

Insomma, è arrivata la notizia che tanto abbiamo atteso! Sembrerebbe proprio che la seconda stagione ci sarà. Noi non vediamo l’ora di saperne di più, voi?