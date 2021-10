Ricordate quando Gabriella Pession recitava in Capri, esattamente nelle prime stagioni? Da allora sono passati circa 13 anni.

Classe 1977, Gabriella Pession è sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate del panorama cinematografico. Da giovanissima ha posato come modella per alcune campagne pubblicitarie per poi debuttare nel cinema nel 1997. Quell’anno ha recitato nel film Fuochi D’Artificio, di Leonardo Pieraccioni.

Scelta per interpretare Carolina D’Asburgo, al fianco dell’attore Sergio Assisi, nel film Ferdinando e Carolina, è proprio da quel momento che comincia a passare dal cinema alla tv, fino al teatro. Ma con l’amatissimo Assisi, la Pession, ha recitato più volte. La ricordate in Capri? Proprio in questa serie, è stata affiancata dall’attore napoletano. Da allora sono passati circa 13 anni, l’attrice è entrata a far parte del cast nelle prime stagioni e ha vestito i panni della protagonista, Vittoria Mari. Vi mostriamo qui uno scatto ripreso da una scena della serie: vediamo com’è cambiata in questi anni.

Il talento di certo non manca alla bellissima e bravissima attrice Gabriella Pession. Dopo aver posato come modella per alcune campagne pubblicitarie, ha debuttato nel mondo del cinema, esattamente nel 1997. Da allora, non si è più fermata, ed è passata dal cinema alla tv, e anche al teatro.

Oggi, conosciamo la Pession così, in tutto il suo splendore, ma ricordate come è apparsa quando ha recitato nella serie tv Capri? E’ proprio grazie a questa serie che, l’attrice viene avvolta dalla popolarità e dal successo. Qui, ha interpretato la protagonista, Vittoria Mari, una psicologa milanese che, dopo essere stata nominata erede da una sconosciuta signora caprese, decide di trasferirsi sull’isola.

Questo uno scatto ripreso da una scena della prima stagione. Era il 2005, quando Gabriella ha iniziato a recitare in Capri, portando a casa l’amore dei telespettatori. Ha lasciato la soap, pochi anni dopo, esattamente nel 2008. Parliamo di ben 13 anni fa dall’ultima stagione che ha visto presente l’attrice. E proprio qui, l’abbiamo vista affiancare importanti attori, come Sergio Assisi, Kaspar Capparoni, Isa Danieli.