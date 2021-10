GF Vip 6, squalifica in vista? La frase ha scatenato l’ira del pubblico

Il pubblico del GF Vip 6 è molto attento a ciò che accade nella casa e dopo l’ultima puntata c’è chi invoca la squalifica di due concorrenti.

A tenere banco in questa edizione numero 6 del GF Vip è sicuramente il triangolo Soleil-Gianmaria-Sophie. Il bell’imprenditore napoletano è apparso un po’ confuso in queste ultime settimane: tra la fiamma mai spenta per la Sorge, il fidanzamento con Greta fuori e la scintilla scoppiata con Sophie, è riuscito a confondere anche i telespettatori.

Oltre a questo, uno dei temi dell’ultima puntata andata in onda lunedì 18 ottobre è stato anche il sospetto di alcuni coinquilini sull’autenticità di tutta questa storia. Terminata la diretta su Canale 5, Soleil e Gianmaria hanno avuto un confronto e alcune frasi usate dai due concorrenti non sono piaciute per nulla ad una gran fetta di pubblico.

Ne è nata una polemica non da poco che certamente sarà affrontata nel corso della puntata di domani sera. Ma quali sono state queste parole così inaccettabili?

GF Vip 6, frase shock: squalifica in arrivo?

Riferendosi alle insinuazioni di alcuni coinquilini su un ipotetico accordo tra loro, Soleil ha esclamato: “Ma saremmo deficienti!”. A quel punto Antinolfi ha decisamente rincarato la dose dicendo: “Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!”. Come se non bastasse, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha preso le distanze da tali affermazioni ma ha accompagnato il tutto con una risata.

Come accade sempre in questi casi, il popolo del web è insorto e ha iniziato a chiedere la squalifica dei due concorrenti. E’ lecito chiedersi cosa succederà ora e che intenzioni ha nei loro confronti il Grande Fratello ora che le regole del reality sono diventate meno rigide rispetto agli anni precedenti.

Secondo voi Alfonso Signorini tratterà l’argomento domani sera in puntata?