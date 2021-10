Il noto cantante Gianni Morandi torna a parlare del dramma vissuto: “Purtroppo la bambina…”, ecco le sue parole

Gianni Morandi sarà ospite de “L’Intervista”, programma condotto da Maurizio Costanzo. In quell’occasione, il noto cantante si è lasciato andare ad una confessione abbastanza dolorosa. Morandi, infatti, è tornato sul dramma vissuto qualche anno fa: “Purtroppo la bambina…“. Di seguito vi riportiamo le sue parole.

Il dramma di Gianni Morandi: le sue parole

Gianni Morandi è uno dei cantanti più famosi nella storia della musica italiana ed è considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana Occasionalmente è stato anche cantautore e compositore per altri artisti. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 50 milioni di dischi in tutto il mondo. Il suo successo, infatti, non si esaurisce solamente in Italia, ma è conosciuto in tutto il mondo.

È stato anche conduttore ed ha presentato per due volte il Festival di Sanremo. Dal 2010 al 2014 è stato presidente onorario del Bologna Calcio, di cui è un tifoso sfegatato. Nel 1988 compose per la squadra, insieme ai colleghi e concittadini Luca Carboni, Lucio Dalla e Andrea Mingardi, l’inno “Le Tue Ali Bologna”.

Riguardo alla sua vita privata, è stato sposato dal 1966 al 1979 con Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli: Serena, Marianna e Marco. Il 10 novembre 2004, invece, ha sposato, in seconde nozze, Anna Dan, da cui ha avuto un figlio, Pietro. La primogenita del cantante, Serena, è morta poco ore dopo la nascita. Nell’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, Morandi è tornato su quel dramma: “Doveva partorire a febbraio, ma ci fu questo anticipo e io stavo partecipando a Canzonissima del ’66. Proprio la notte prima, Laura fu ricoverata d’urgenza e purtroppo la bambina ha vissuto solo 8 ore. Penso che sia stato un grandissimo dolore soprattutto per lei e anche per me”.

Un dramma che Morandi difficilmente dimenticherà, ma fortunatamente ha avuto altri figli, che gli hanno dato tantissime gioie. È diventato nonno per ben cinque volte: due nipoti avuti da Marianna, legata sentimentalmente al cantante Biagio Antonacci, e tre da Marco. L’ultimo figlio invece, Marco, è anche lui un’artista.