“Non ci sentivamo da tre mesi”, l’inedita confessione di Romina Carrisi su Al Bano: solo ora l’ha detto

La figlia di Al Bano, Romina Carrisi, si è lasciata andare ad una confessione inedita sul padre: “Non ci sentivamo da tre mesi”

Romina Carrisi, durante un’intervista, a “Oggi è un altro giorno”, programma condotto da Serena Bortone, si è lasciata andare ad una confessione inedita sul padre Al Bano. La Carrisi ha infatti dichiarato: “Non ci sentivamo da tre mesi“. Di seguito vi riportiamo le parole della figlia di Al Bano.

Romina Carrisi, confessione inedita sul padre Al Bano

Al Bano Carrisi è uno dei cantautori più famosi della storia della musica italiana. Il pugliese non è famoso solo in Italia, ma anche nel resto del mondo. Le sue canzoni, infatti, sono conosciute ed apprezzate sia in Italia che all’estero. La sua musica ha unito intere generazioni e la sua carriera è costellata di successi.

Il cantante ha sposato nel 1970 Romina Power, con la quale ha formato una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo. La coppia ha avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. La loro storia d’amore è terminata nel 1999. Dopo la fine della relazione amorosa, Al Bano si è legato sentimentalmente a Loredana Lecciso, con la quale ha avuto altri due figli: Jasmine e Al Bano Jr.

Una delle sue figlie, Romina Carrisi, in un’intervista rilasciata a “Oggi è un altro giorno”, ha parlato del suo rapporto con il padre. Fatto di alti e bassi. La Carrisi si è lasciata andare inoltre ad una confessione inedita: “Dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo, abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando con le stelle”.

Il cantautore fa parte del cast della nuova edizione del programma condotto da Milly Carlucci. Il pugliese ha ben figurato nella prima puntata del talent show. Al Bano sembra essere già sceso nella parte e pare si diverta molto. Il cantautore di Cellino San Marco riuscirà a vincere il talent show di Rai 1?