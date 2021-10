In Italia ha recitato per i fratelli Vanzina ed è stata il volto di tanti spot pubblicitari: il confronto con oggi vi lascerà di stucco

Tra gli anni ’80 e i ’90 è stata amatissima in Italia: l’abbiamo vista nei film dei fratelli Vanzina, rivederla vi lascerà senza parole!

Dagli Usa all’Italia: la sua bellezza le ha permesso di raggiungere la fama oltreoceano e ancora oggi, dopo oltre trent’anni dal suo esordio nel Belpaese, è ricordata con affetto dai fan.

E non potrebbe essere altrimenti, visto che si tratta di uno dei personaggi simbolo di un’intera epoca. Parliamo ovviamente della top model americana Carol Alt, originaria di New York, che il prossimo 1° dicembre compirà 61 anni.

Proprio così, la statuaria Carol che qui da noi ha sfondato lavorando alle pellicole dei fratelli Vanzina ha superato le 60 primavere e comprendiamo perfettamente che la notizia faccia un po’ effetto.

Ma attenzione, se state cercando di immaginarla oggi vi assicuriamo che solo dopo aver visto una sua recente immagine potrete trarre delle conclusioni esatte.

Carol Alt oggi: come si mostra a 60 anni la musa dei fratelli Vanzina

Nata nel Queens, Carol fu scoperta da un fotografo italiano, Giovanni Lunardi, all’età di 18 anni mentre lavorava come cameriera in un locale di Long Island. Il legame con l’Italia era evidentemente scritto nel suo destino.

E in Italia infatti ha trovato un successo strepitoso recitando in film e fiction: nell’86, ad esempio, prende parte al film “Via Montenapoleone” di Carlo Vanzina mentre nel 2007 recita in “Caterina e le sue figlie”.

Qualcuno magari non ricorderà che la bella modella è stata nel 2009 tra i concorrenti di Ballando con le stelle al fianco di Raimondo Todaro. Tante le campagne pubblicitarie nel corso della sua carriera come quelle per Diet Pepsi, General Motors e per l’azienda di cosmetici CoverGirl.

Qui vi mostriamo com’è diventata ora la Alt: un vero schianto, siete d’accordo?