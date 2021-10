La Regina Elisabetta rifiuta il premio, che ‘oltraggio’: “Non può accettare”

La Regina Elisabetta rifiuta il premio che le era stato assegnato: “Non può accettare”, ecco di che cosa si tratta

Elisabetta II regina del Regno Unito ha rifiuto un premio che le era stato assegnato. “Non può accettare“, ha fatto sapere Sua Altezza attraverso il proprio segretario. La regina si è sentita anche un po’ oltraggiata, oltre che ferita nell’orgoglio. Di seguito vi spieghiamo di che cosa si tratta.

La Regina Elisabetta rifiuta il premio: “Non può accettare”

Elisabetta II è la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth. Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica. Per la sua durata, il regno di Elisabetta II è al 4º posto nella classifica dei regni più lunghi della storia.

Nel 1947 ha sposato il principe Filippo, dal quale ha avuto quattro figli: Carlo, principe del Galles, Anna, principessa reale, Andrea, duca di York, ed Edoardo, conte di Wessex.

Di recente è stato assegnato un premio assai prestigioso alla regina. Elisabetta II, però, è stata costretta a rifiutare. Sua Altezza si è sentita un po’ colpita nell’orgoglio, quasi come se avesse ricevuto un oltraggio. Ma come può un premio trasformarsi in un’offesa?

Elisabetta II ha ricevuto il premio di ‘Anziana dell’anno’, assegnato dalla rivista “The Oldie”. Il premio è stato istituito per celebrare la terza età. A quanto pare, però, la regina non ha alcuna intenzione di celebrarla. Elisabetta II ha infatti rifiutato il premio e attraverso il suo segretario ha fatto sapere: “Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la regina non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato”.

Alla fine il premio assegnato dal prestigioso magazine è stato assegnato alla stella franco-americana del cinema hollywoodiano Leslie Caron, che ha 90 anni, cinque in meno alla regina.