Lutto per “Harry Potter”: si è spento all’età di 90 anni

Lutto per il cast di “Harry Potter”, si è spento all’età di 90 anni: a dare la notizia e il figlio e l’agente in un comunicato

Grave lutto per il cast di “Harry Potter”, famosa saga che ha riscosso un grande successo al cinema. Si è spento all’età di 90 anni e dare il triste annuncio sono stati il figlio e l’agente in un comunicato. Non sono state specificate, però, le cause del decesso.

Lutto per “Harry Potter”

Grave lutto nel mondo dello spettacolo ed in particolare nel cast della famosa saga “Harry Potter”. È morto all’età di 90 anni Leslie Bricusse. È stato compositore e paroliere di fama internazionale ed aveva lavorato per il primo capitolo della saga, “Harry Potter e la pietra filosofale“. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dal figlio e dall’agente in un comunicato, nel quale però non sono state specificate le cause del decesso. Bricusse si è spento nel sonno il 19 ottobre a Saint-Paul-de-Vence, in Francia.

È stato un grande artista e nel corso della sua carriera aveva vinto anche un premio Oscar per la miglior canzone per il film “Il favoloso Dottor Dolittle”. Aveva lavorato anche per “La fabbrica del cioccolato” e “Superman”. Di seguito, però, vi forniamo maggiori dettagli sulla sua carriera.

Chi era

Leslie Bricusse è nato a Londra il 29 gennaio 1931. È stato un compositore e paroliere di fama internazionale. Nel corso della sua carriera ha lavorato con diversi compositori, fra cui Henry Mancini, John Williams e Anthony Newley. Fra gli altri artisti che hanno portato al successo le sue canzoni invece ricordiamo Frank Sinatra, Shirley Bassey, Diana Krall e Julie Andrews.

Oltre ad aver lavorato per “Harry Potter e la pietra filosofale”, tra i film di Leslie ricordiamo sicuramente “Agente 007 – Missione Goldfinger”, “La più bella storia di Dickens”, “La storia di Babbo Natale”, “Mamma, ho perso l’aereo”, “Hook – Capitan Uncino” e tanti altri ancora. Ha lavorato anche per alcuni musical teatrali.

Ha vinto il premio Oscar nel 1968 con “Il favoloso Dottor Dolittle”, ma nel corso della sua carriera è stato candidato altre otto volte agli Oscar (4 per il premio miglior colonna sonora e 4 per la miglior canzone). La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile.