Manuela Arcuri bellezza senza tempo: come fa ad essere così in forma? Svelati i suoi ‘segreti’

A 44 anni Manuela Arcuri è ancora di una bellezza disarmante ed una delle attrici più amate dal pubblico: conoscete i suoi ‘segreti’?

L’abbiamo ammirata da sempre per la sua splendida forma fisica che l’ha resa una vera icona tra le attrici italiane. Manuela Arcuri fin dai suoi esordi ha fatto sognare i telespettatori con le sue curve mozzafiato e il suo bellissimo viso dai tratti mediterranei.

Negli ultimi anni è diventata mamma e per un po’ è stata lontana dal set, ma molti saranno rimasti sbalorditi nel rivederla ancora in ottima forma nonostante la gravidanza. Al settimanale Oggi Manuela ha rivelato tempo fa come riesce a mantenersi così splendida.

Il suo è uno stile di vita ben preciso che riguarda l’alimentazione e l’attività fisica: se siete curiosi di capire quali siano i suoi preziosi segreti di bellezza, continuate a leggere. Potreste ricavarne consigli molto utili!

Manuela Arcuri e i suoi ‘segreti’ di bellezza: niente ritocchi ma…

Nel corso della sua intervista ad Oggi, l’attrice ha rivelato: “Cammino tanto. Ogni giorno per più di un’ora. Mi piace e mi fa sentire bene. Evito l’ascensore e cerco di muovermi il più possibile. Con un bimbo a casa non sto mai ferma. Adoro fare acquagym e quando piove e non riesco a camminare vado in palestra a fare un po’ di allenamento cardio o ballo. La musica mi riempie di energia positiva”.

E riguardo al cibo? Quale regime alimentare segue? La Arcuri ha rivelato di aver provato varie diete, ma che riesce ad ottenere risultati solo con quella dissociata: “Seguo una alimentazione sana, con prodotti biologici, non mangio glutine e non tocco carne. L’ho sostituita con le proteine vegetali: i legumi sostituiscono egregiamente la carne”. Nessuno sfizio allora? Niente affatto: “Mozzarella, pizza e gelati sono il mio vulnus. Non ci rinuncio e una volta a settimana la pizzeria è un must”, ha confessato.

Poi assicura di non essere mai ricorsa ai cosidetti ‘ritocchini’ ma ha ammesso di concedersi delle cure particolari come i massaggi, esattamente uno a settimana per favorire la circolazione. Inoltre, ha parlato dei fanghi: “Me li cospargo sulle gambe, mi ricopro di domopack e li tengo su una mezzoretta. Poi una doccia fredda e le gambe sono leggere. Io vivo di protezione 100, ho una carnagione chiarissima, il sole lo evito”.