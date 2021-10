Ricordate com’era Paola Di Benedetto ai tempi di Ciao Darwin? Era esattamente l’anno 2016: eccola qui, è davvero impossibile non farci caso.

È tra i volti più amati della televisione italiana, Paola Di Benedetto. Entrata a far parte di questo mondo quando era davvero giovanissima, l’ex concorrente e vincitrice del Grande Fratello Vip ha saputo riscuotere un successo impressionante sin dalla sua primissima apparizione.

Il motivo del suo successo, diciamoci la verità, è davvero semplicissimo: oltre a decantare di una bellezza davvero incredibile, la Di Benedetto ha dalla sua parte anche una semplicità e naturalezza impressionante. Dopo aver preso parte alle selezioni nel 2016 di Miss Italia, Paola Di Benedetto inizia a lavorare per alcuni emittenti televisive locali. L’apparizione sul piccolo schermo, però, che le ha provocato un successo davvero impressionante risale sempre al 2016. È proprio in quest’anno che Paola, davvero giovanissima, ha incantato tutto il pubblico italiano e i telespettatori di Ciao Darwin. Indossati i panni della splendida Madre Natura, la modella vicentina ha impressionato tutti. Da quel momento, la sua scalata al successo è stata incredibile. Siete curiosi, però, di vederla com’era in quegli anni? Oggi è bellissima, ma com’era ben 5 anni fa?

Paola Di Benedetto a Ciao Darwin, ricordate com’era?

È stato proprio Ciao Darwin, quindi, che ha sancito il successo di Paola Di Benedetto nel mondo dello spettacolo. Attualmente amatissima conduttrice radiofonica, la splendida modella vicentina ne ha fatta di strada. Ricordate, però, com’era la Di Benedetto ai tempi della sua apparizione nel famoso programma di Paolo Bonolis?

Correva l’anno 2016 quando Paola Di Benedetto, appena ventunenne incantava tutto il pubblico italiano con la sua bellezza, ma com’era esattamente? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa, state tranquilli! Anche se, vi anticipiamo, appena vedrete l’immagine risalente a quegli anni, non potrete fare a meno di notare un dettaglio. Di che cosa parliamo? Guardate un po’ qui:

Avete notato anche voi? È davvero impossibile non farci caso: seppure siano passati anni dal suo debutto nello studio di Ciao Darwin e seppure, ad oggi, Paola Di Benedetto sia amatissima, la modella e conduttrice radiofonica non è affatto cambiata in tutti questi anni. Siete d’accordo?