Patrizia Rossetti la vediamo spesso su Rai 2 ma la ricordate ai tempi di Buon Pomeriggio? Sono passati ben 28 anni!

Patrizia Rossetti è spesso ospite di “Detto Fatto” su Rai 2, ma la sua carriera cominciò molto tempo fa: la ricordate a Buon Pomeriggio?

Il pubblico di “Detto Fatto”, programma pomeridiano di Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, sarà stato felice di ritrovare una vecchia amica che da tanti anni è un volto televisivo tra i più amati.

Patrizia Rossetti è ormai un volto familiare per i telespettatori che ne apprezzano la professionalità, il garbo e la bellezza. La conduttrice è apparsa sul piccolo schermo molto tempo fa: era il lontano 1982 quando a Domenica In vinse il concorso “Una valletta per Sanremo”, titolo che le permise di affiancare Claudio Cecchetto nella presentazione della celebre kermesse canora.

Seguiranno per lei altre importanti trasmissioni sia sulla Rai che su Mediaset, all’epoca chiamata Fininvest. Sarà però Rete 4 nel 1988 a consacrarla definitivamente con il programma Buon Pomeriggio, contenitore dedicato alle soap opera e telenovelas tanto in voga in quegli anni a cavallo tra gli ’80 e i ’90.

Oggi vogliamo proporvi un tuffo nel passato: ricordate com’era Patrizia a quei tempi?

Ricordate Patrizia Rossetti a Buon Pomeriggio? Resterete senza parole

Dal 1988 al 1993, ultimo anno di messa in onda del programma, Patrizia ospita sul divano del famoso salotto diversi attori sudamericani protagonisti delle telenovelas di maggior successo come Grecia Colmenares, Eduardo Palomo, Carlos Mata, Jeanette Rodriguez.

Si calerà anche nelle vesti di attrice quando interpreterà il ruolo di Suor Sorriso nella seconda stagione della seguitissima telenovela La donna del mistero su Rete 4. Dopo la conclusione di Buon Pomeriggio, la Rossetti conduce fino al 1996 Buona Giornata, sempre dal lunedì al venerdì, ma stavolta dalle 7 del mattino alle 18.

In questa immagine vediamo Patrizia ai tempi della programma che la rese tanto popolare e amata dal pubblico. C’è da ammettere che porta divinamente l’età che ha, non è poi molto cambiata da allora!

Incredibile, vero?