Alta Infedeltà è un programma seguitissimo ed amatissimo, ma sapete quanto guadagnano gli attori che vi prendono parte? Non tutti lo sanno!

Una cosa è certa: Alta Infedeltà è tra i programmi più seguiti della televisione italiana. Andato in onda per la prima nel lontano 2015, la trasmissione ha saputo catturare l’attenzione del pubblico italiano in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di anni, continua ad essere seguitissimo.

Non avete mai seguito una sua puntata? È davvero impossibile non farlo! Con le tanto avvincenti quanto realistiche storie, il programma ha catturato l’interesse di milioni e milioni di telespettatori. Ed ancora adesso continua a farlo. Cosa sappiamo, però, sul programma? Appurato che a raccontare le storie sono dei veri e propri attori e che nei filmati di ricostruzioni vi sono sempre degli attori, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di loro? Ad esempio, quanto guadagnano? Senza alcun dubbio, sarà proprio questa una delle domande che tutti voi vi siete posti a ciascun puntata del programma. Ebbene: ci pensiamo noi a dirvi ogni cosa.

Quanto guadagnano gli attori di Alta Infedeltà?

Appurato che le storie di Alta Infedeltà sono storie realmente accadute, quello che conta sapere è che a raccontarle dinanzi alle telecamere non sono i diretti interessati, bensì degli attori. Nel corso di Alta Infedeltà, come saprete, conosciamo 6 personaggi distinti e separati. Tre, infatti, fanno parte della ricostruzione. E gli altri tre, invece, sono coloro che raccontano la loro storia come se fosse un confessionale. Ebbene. Quello che ci chiediamo oggi è: quanto guadagnano gli attori che prendono parte al programma?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, fino a Dicembre, i casting sono ancora aperti. E che questi, a quanto pare, si terranno a Roma. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Da quanto si apprende, sembrerebbe che per gli attori che verranno selezionati per il programma, ma dovranno soltanto raccontare la loro storia come se fosse un’intervista, il compenso è di circa 150 euro. Per coloro che, invece,vengono ‘arruolati’ per la ricostruzione, il guadagno è di circa 250 euro.

L’avreste mai detto?