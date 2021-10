Ha conquistato il secondo posto a Miss Italia, ma sapete cosa fa oggi a distanza di 27 anni? La sua vita ha preso un’altra piega.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, c’è da ammetterlo. Correva esattamente l’anno 1994 quando, per la prima volta in assoluto, la splendida modella partecipava all’edizione di Miss Italia. E ne usciva da seconda classificata.

Giovanissima e bellissima, la ragazza si è fatta facilmente notare dal pubblico italiano. Tanto è vero che appena terminato il suo percorso sul palco di Salsomaggiore terme,ne è iniziato un altro davvero spettacolare: il mondo dello spettacolo. Subito dopo aver sfilato ed incantato tutti gli spettatori del concorso di bellezza, la giovane ragazze è diventata un’attrice. E che attrice, oseremmo dire! Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che sono trascorsi esattamente 27 anni dalla sua prima apparizione televisiva e che dopo di essa ha cavalcato l’onda del successo, siete curiosi di sapere com’è cambiatala sua vita oggi? Ci penseremo noi a dirvi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di una svolta piuttosto importante per la sua carriera. Ecco tutti i dettagli.

Dal secondo posto Miss Italia nel 1994 ad attrice di successo, cosa fa oggi? Svolta impressionante

Era esattamente l’edizione di Miss Italia del 1994, quella vinta da Alessandra Meloni, quando la giovanissima modella si presentava al pubblico italiano. E ne conquistava una buona parte. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, la giovanissima ragazza ha cavalcato la cresta dell’onda. Tanto da diventare un’attrice, conduttrice ed opinionista di successo. Stiamo parlando proprio di lei: della bellissima Beatrice Bocci, moglie di Alessandro Graco. Ad oggi, però, cosa fa? Appurato che, a malincuore, sono diversi anni che non figura più come presenza fissa sul piccolo schermo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo conto?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’ultima apparizione televisiva di Beatrice sia avvenuta proprio nel 2018 quando ha condotto, in seconda serata, un programma in memoria di Giovanni Paolo II. Cosa fa oggi, però? Ebbene: sul web, si legge che la sua carriera abbia preso un’altra strada. Lontana dal mondo della tv, Beatrice è autrice di un libro, scritto insieme a suo marito, uscito in tutte le librerie nel 2019.

Vi piacerebbe rivederla sul piccolo schermo?