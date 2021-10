Sono apparsi per la prima volta sulla scena musicale nel 1998, poi hanno riscosso un successo incredibile: cosa fanno oggi?

È davvero impossibile dimenticarci di loro, non c’è che dire! Tra le tantissime band che hanno reso unici gli anni ’90 e che hanno riscosso un successo davvero impressionante, questa è tra coloro che hanno fatto impazzire milioni e milioni di italiani. Ed hanno fatto innamorare tantissimi ragazzini e ragazzine.

Chi di voi non ha mai cantato una loro canzone? Decisamente nessuno, ne siamo certi! Esorditi sulla scena musicale nel lontano 1998, i quattro giovani cantanti hanno saputo cavalcare la cresta dell’onda in un vero e proprio batter baleno. Dal singolo ‘Un attimo ancora’, uscito esattamente 23 anni, fino a ‘Fotoricordo’, ‘Mery’ e tantissimi altri, i Gemelli Diversi hanno saputo crearsi un curriculum davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, esattamente su di loro? Appurato che la loro prima apparizione musicale è avvenuta nel 1998 e che, da quel momento, il gruppo musicale non si è mai più fermato, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia da diverso tempo che la band non si faccia sentire, ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

L’esordio sulla scena musicale è avvenuto nel 1998, ma cosa fanno oggi i Gemelli Diversi?

È dal 1998 che i Gemelli Diversi sono apparsi sulla scena musicale ed hanno saputo riscuotere un successo davvero impressionante. Voce di tantissimi singoli che, in un vero e proprio batter baleno, scalavano le vette di ciascuna classifica musicale, la band è diventata tra i simboli di fine anni ’90. Che fine hanno fatto, però, oggi? Appurato che, stando a quanto si apprende anche dal web, sono anni che non si hanno notizie di loro, siete curiosi di sapere cosa fanno oggi?

Se anche voi eravate fan di Thema, Grido,THG e Strano e siete curiosi di sapere cosa fanno, questo è l’articolo che fa proprio al caso vostro? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la band abbia perso alcuni dei componenti. E che gli stessi abbiano deciso di intraprendere strade differenti. È il caso, ad esempio, di Grido. Che, dopo l’addio alla band, ha tentato di intraprendere una carriera da solista. E il caso di THG. Sul web, infatti, si legge che quest’ultimo non è altro che il buon Takagi del duo Takagi e Ketra, firme di tantissimi singoli di successo.

Da come avete potuto capire, quindi, la storica band Gemelli Diversi adesso sembrerebbe essere composta soltanto da Thema e Strano. I due, nel 2016, hanno pubblicato il loro nuovo album ‘Fiamma’.

Vi piacerebbe risentirli con un nuovo singolo?