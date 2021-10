Teresa Langella: “Un medico chirurgo mi ha molestata’, drammatica confessione

Teresa Langella, drammatica ed inaspettata confessione dell’ex tronista: “Un medico chirurgo mi ha molestata”, cos’è successo.

Una vera e propria drammatica ed inaspettata confessione, quella a cui si è lasciata andare, qualche istante fa, Teresa Langella sul suo canale social ufficiale. Solita a condividere ogni cosa col suo amatissimo pubblico, l’ex tronista ha rivelato loro un episodio di cui è stata vittima.

Leggi anche –> Teresa Langella: “Ho avuto così paura…”, la confessione dell’ex tronista

“Nel cuore della notte ho deciso di abbracciare il mio dolore, ci vuole coraggio, ma spero che questo sia anche d’aiuto a tutte le Donne che si trovano a non avere la forza di reagire, che si sentono in colpa e che provano vergogna ingiustificata”, inizia proprio così Teresa Langella questo lungo ed inaspettato social tramite il quale l’ex tronista ha confessato di essere stata vittima di molestie. Non sappiamo cosa sia successo e, soprattutto, quando sia successo, anche se a quanto pare sembrerebbe essere un episodio del passato, fatto sta che il dolore è stato – e lo è ancora – davvero tanto! ” Il tempo non ha cambiato nulla. La soluzione è stata gridare: ”BASTA!” , ha continuato a scrivere Teresa a corredo di questo scatto che presenta un cuore spezzato e una farfalla blu. Scopriamo, però, cos’è successo.

Leggi anche –> Teresa Langella ed Andrea Dal Corso, vacanze alle Maldive: avete visto dove alloggiano? Spettacolare!

La drammatica confessione di Teresa Langella: “Un medico mi ha molestata”

Quella di Teresa Langella è stata, da come potete chiaramente comprendere, una confessione del tutto inaspettata. E che, ovviamente, ha gelato tutti. Così come lo hanno fatto anche le sue parole.

Leggi anche –> Lutto per “Harry Potter”: si è spento all’età di 90 anni

“Un medico chirurgo mi ha molestata utilizzando il suo ruolo per approfittare di me. Ok… sono riuscita a dirlo e mi tremano le mani”, ha raccontato Teresa Langella. Sottolineando che non è l’unica persona ad aver vissuto questo momento e che, purtroppo, non sarà nemmeno l’ultima. Tuttavia, quell’enorme peso che, da quel momento, l’ex tronista portava, adesso non c’è più . “Oggi in quell’aula ho guardato dritto negli occhi il giudice e raccontare come mi sono sentita, mi ha resa libera”, ha detto ancora. Dimostrando, ancora una volta, un coraggio davvero incredibile.

Inutile raccontarvi la reazione da parte del suo pubblico. In men che non si dica, Teresa Langella è stata avvolta dall’affetto dei suoi sostenitori. Al loro, si aggiunge anche il nostro! Sei forte!