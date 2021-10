Conosciamo tutti ‘The Rock’, ma avete mai visto la figlia dell’attore? Non crederete ai vostri occhi.

Attore, produttore cinematografico ed ex wrestler statunitense, Dwayne Johnson, conosciuto come The Rock, è una vera star. Nel corso della sua carriera ha vinto ben diciannove titoli e dieci sono mondiali.

Successo, fama, popolarità, non gli mancano. Forse, non tutti sano, ma l’attore è apparso per ben dodici volte su copertine di videogiochi. Negli anni duemila, ha deciso di intraprendere la strada del cinema. Ricordate il suo primo ruolo da protagonista? Impossibile da dimenticare. Johnson ha recitato nel 2002 nel film Il Re Scorpione. Dal quinto film, la star è entrata a far parte della saga di Fast and Furious. La sua carriera è stracolma di successi, con film, serie tv, e centinaia di personaggi portati in scena. Come vi abbiamo detto, l’attore è un ex wrestler, ma forse, non sapete che, anche sua figlia, ha deciso di intraprendere la medesima strada. Voi, l’avete mai vista?

E’ il famosissimo ‘The Rock’: vedere sua figlia vi lascerà senza fiato, è bellissima

Dwayne Johnson, meglio noto come ‘The Rock’, non si ferma mai. Per chi non lo sapesse, negli Stati Uniti, dal 16 febbraio 2021, ha debuttato la serie basata sulla vita dell’attore, dal titolo Young Rock. La trama, è ambientata nel 2032, e vede l’attore, candidato alla presidenza degli Stati Uniti d’America, riflettere sul suo passato, sulla sua giovinezza, e raccontare tutti i momenti che lo hanno formato, con un forte accenno alle persone importanti.

La serie, ancora oggi è in onda. Ovviamente, il protagonista è proprio The Rock, che interpreta se stesso, ma ci sono altri personaggi che vestono i suoi panni, in anni differenti. In Italia, è ancora inedita. Come sappiamo, l’attore è un ex wrestler, ma forse, non sapete che, anche sua figlia, ha intrapreso questa stessa strada. L’avete mai vista?

Ecco uno scatto insieme a suo padre. Lei è Simone Alexandra Johnson e ha 20 anni, ed è la primogenita. La giovane non ha voluto intraprendere la strada del cinema Hollywoodiano, come ha fatto poi The Rock, bensì quella del wrestling.