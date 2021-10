Uomini e Donne, la storia è già finita: una rottura inaspettata per la coppia

Uomini e Donne, la storia nata nello studio della trasmissione di Canale 5 è già finita: una rottura inaspettata per la coppia.

La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. Nuove conoscenze sono partite nello studio della trasmissione di Maria De Filippi: nasceranno veri amori in grado di farci emozionare? Staremo a vedere! Nel frattempo, arriva una brutta notizia per una protagonista del programma di Canale 5.

Tra i due sembrava essere nato qualcosa di importante, proprio nello studio di Canale 5, ma la notizia degli ultimi giorni è che la loro storia è già terminata. Scopriamo i dettagli e i motivi di questa inaspettata rottura.

Una storia nata poco fa a Uomini e Donne è già finita: cosa è successo?

A Uomini e Donne, si sa, nascono tantissimi amori. Non tutti, però, hanno lunga durata. C’è anche chi crede di aver trovato l’anima gemella ma, dopo poco, deve fare i conti con la realtà. È il caso di quella che sembrava essere una nuova coppia a tutti gli effetti, che, però, è scoppiata nei giorni scorsi. Dopo ripetuti baci appassionati, tra i due sembrava essere nato un sentimento reale, ma qualcosa è andato storto.

Di chi parliamo? Di Gemma Galgani e Costabile, un nuovo cavaliere arrivato in trasmissione da poco. La regina del trono Over sembrava già perdutamente innamorata dell’affascinante pugliese, ma dalle anticipazioni dell’ultima registrazione del programma non arrivano buone notizie. A lamentarsi è stata la dama torinese, che ha accusato Costabile di essere poco presente e di non farsi sentire molto al telefono, con i messaggi.

Ma l’accusa di Costabile è altrettanto forte: l’uomo ha spiegato di aver chiesto alla dama di uscire dal programma insieme, ma quest’ultima avrebbe rifiutato. Una discussione che è terminata con una drastica decisione del cavaliere, quella di chiudere la frequentazione con Gemma, sentendosi preso in giro.

La reazione di Gemma, ovviamente, è stata tutt’altro che positiva. La loro storia sarà conclusa davvero o i due riusciranno a trovare un punto di incontro? Non ci resta che attendere le prossime puntate!