Avete mai visto il marito di Anne Hathaway? L’attrice è sposata con il famosissimo attore.

Anne Hathaway è oggi una vera e propria star. Sembrerebbe che sia stata sua madre, a sua volta attrice, ad ispirare la allora giovane Hathaway a seguirne le orme. Era giovanissima quando ha debuttato sul piccolo schermo, nel 1999, nella serie televisiva statunitense Get Real.

Leggi anche Il Paradiso delle signore, l’attrice convolerà a nozze: la proposta di matrimonio è stata sorprendente

Al cinema, il suo primo ruolo è arrivato due anni più tardi, nella commedia della Disney Pretty Princess, dove ha interpretato una giovane adolescente, che scopre di essere la legittima erede al trono del regno immaginario di Genovia. Oggi, l’attrice vanta di una ampia carriera alle spalle. L’ultimo film che l’ha vista presente, è recentissimo, di quest’anno, intitolato Locked Down. Di questo lato professionale conosciamo abbastanza, ma sappiamo proprio tutto dell’attrice? Sapete chi è suo marito? Lo conosciamo benissimo.

Chi è il marito dell’attrice Anne Hathaway: lo conosciamo benissimo

L’ultimo film che l’ha vista protagonista è uscito proprio quest’anno, e si chiama Locked Down. Si comprende dal titolo che, nel film, in primo piano, c’è la pandemia da coronavirus. Al centro dell’attenzione, una coppia sposata ma scontenta che vive a Londra durante il lockdown.

Leggi anche Anne Hathaway, ricordate com’era nel suo primissimo film? Non tutti la riconoscono…

Anne Hathaway ha vestito i panni della protagonista. Ma l’attrice, lo sappiamo, ha interpretato tantissimi personaggi, e tutti, sono stati portati in scena in maniera impeccabile. La sua carriera è nota, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Avete mai visto il marito della star?

Eccoli insieme! L’avete riconosciuto, vero? La Hathaway è sposata dal 2012 con il famosissimo e amatissimo attore Adam Shulman. La cerimonia è stata celebrata a Big Sur, in California. La coppia ha iniziato la frequentazione nel 2008.

Leggi anche Non farete difficoltà a riconoscerlo: è l’amatissimo cantante da bambino, per lui il tempo non è passato

Chi è Adam Shulman, marito di Anne Hathaway

Adam Shulman è un attore statunitense. Classe 1981, è nato a New York. La sua carriera come attore ha avuto inizio nel 2005 con il ruolo di Paul O’Bannon nella serie TV American Dreams. L’attore da quel momento non si è più fermato, ed oggi è molto amato e apprezzato.