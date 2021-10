Durante il suo percorso a Vite al Limite è dimagrita 65 kg, ma quello che è successo dopo è davvero clamoroso: sapete com’era prima?

Sono davvero tantissime le persone che, in tutti questi anni, hanno voluto rivolgersi al dottor Nowzaradan per ritornare in forma. Chi con fortissime problematiche legate alla mobilità, chi non viveva più una vita normale o chi, invece, voleva semplicemente riappropriarsi della propria vita, ciascuno dei pazienti del chirurgo ha dato origine ad un percorso di dimagrimento davvero incredibile.

Tra questi, però, non possiamo fare a meno di citare lei: Pauline! Protagonista indiscussa della terza stagione di Vite al Limite, la donna ha dimostrato sin da subito di voler ritornare in forma. E così, seguendo alla lettera il percorso impostole dal dottor Now, è dimagrita ben 65 kg. Sappiamo benissimo che il percorso di ciascun paziente di Vite al Limite dura all’incirca 1 anno, anche se ci sono stati alcuni casi eccezionali. È proprio per questo motivo che possiamo dirvi che, a fine percorso nella clinica di Houston, la bilancia utilizzata da Paulina per il suo peso portava ben 65 kg in meno. Un traguardo impressionante, è vero. Ma cos’è successo dopo? E, soprattutto, com’era prima?

A Vite al Limite è dimagrita 65 kg, vedere com’era prima vi impressionerà: che choc!

La storia di Pauline, amatissima protagonista della terza stagione di Vite al Limite, è stata davvero drammatica. Con un peso iniziale di ben 305 kg, cifra che le ha permesso anche di entrate nel Guinness World Record, la donna viveva letteralmente intrappolata nel suo corpo. Il peso eccessivo, purtroppo, non le consentiva di vivere una vita normale. E lei, com’è giusto che sia, aveva seriamente bisogno di ritornare in forma.

Il suo percorso nella clinica è stato davvero emblematico: Pauline è dimagrita ben 65 kg! Oggi, dando uno sguardo al suo canale Facebook, immaginiamo che abbia perso ancora più peso. Perché? Beh, appare più in forma che mai! Siete curiosi, però, di sapere comera prima? Come si è presentata Pauline al dottor Nowzaradan? Eccola qui:

Insomma, se questo attuato da Pauline non è un cambiamento choc, quale altro lo è?