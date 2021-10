Ainett Stephens è tra le concorrenti del GF Vip, ma non tutti conoscono questo retroscena incredibile: l’avreste mai detto? Pazzesco!

Vi sta piacendo il percorso di Ainett nella casa del Grande Fratello Vip? A noi assolutamente si! Sapevamo che la splendida modella sarebbe stata tra le protagoniste indiscusse del reality. E, fino a questo momento, non ha affatto deluso le aspettative del suo amatissimo pubblico.

Leggi anche –> Rivedere Ainett Stephens in questa foto vi lascerà senza fiato: che tuffo nel passato! Sono passati 15 anni

Sempre pronta a mettersi in gioco e a dire la sua opinione quando ce n’è bisogno, l’ex gatta nera della televisione italiana è tra le concorrenti preferite del pubblico italiano. Chissà, la bella Ainett arriverà fino in fondo? Noi ce lo auguriamo! Anche perché, diciamoci la verità, ha tutte le carte in regola per farlo! Nonostante, però, sia amatissima, siamo certi che non tutti conoscono questo ‘retroscena’ sul suo conto. In attesa della puntata di questa sera, infatti, siamo andati a spulciare con attenzione la sua biografia. Ed abbiamo rintracciato un ‘retroscena’ che, molto probabilmente, no tutti conoscono. Di che cosa parliamo? Sia chiaro: non si tratta affatto di qualche di ‘grave’, ma di qualcosa di piuttosto inedito. Bando alle chiacchiere. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> GF VIP Ainett Stephens: chi è Nicola Radici, l’uomo che ha sposato nel 2015

Forse non tutti conoscono questo retroscena su Ainett: l’avreste mai detto

Oggi Ainett Stephens è una concorrente del GF Vip, ma ancora prima di prendervi parte, la splendida modella ha dato inizio ad una carriera televisiva davvero incredibile. Arrivata in Italia come modella, la splendida venezuelana ha iniziato a muovere i primi passi proprio nel mondo della moda. E, dopo qualche anno, ha cavalcato l’onda del successo sul piccolo schermo. Vi siete mai chiesti, però, quali fossero i suoi studi?

Leggi anche –> Gf Vip, il dramma di Ainett: “Mia mamma e mia sorella scomparse nel nulla”

Forse non tutti lo sanno, ma Ainett Stephens, contemporaneamente ai suoi primi lavori da modella, ha iniziato anche degli studi universitari. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che abbia iniziato a frequentare il corso di laurea di Scienze della comunicazione a Milano. Sia chiaro: non sappiamo se li abbia portati a termina e se, quindi, abbia conseguito il titolo finale. Fatto sta che, da quanto si legge, la bella Ainett ha frequentato anche l’università. E questo non fa altro che sottolineare il suo essere speciale.

Voi eravate a conoscenza di questo retroscena?