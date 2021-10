Uomini e Donne, ricordate Alessandro Zarino? Ha lasciato definitivamente la tv, cosa fa oggi

Ricordate Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne? Il giovane napoletano ha lasciato definitivamente il mondo della tv: ecco cosa fa oggi.

E’ stato il single ruba cuori a Temptation Island 2019 e tronista nell’edizione 2019/2010 di Uomini e Donne. Alessandro Zarino con il suo fascino ha conquistato tantissime ragazze.

Dopo la sua esperienza nel villaggio delle tentazioni, è entrato a far parte del dating show condotto da Maria De Filippi. Dopo un percorso altalenante, uscì dal programma con Veronica Burchielli: la giovane in quel momento gli rispose ‘no’ ma dopo esser salita sul trono, decise di tornare indietro sui suoi passi. La storia tra Veronica e Alessandro è terminata poco dopo il loro ‘addio’ alle telecamere. Oggi Alessandro è lontano dalle luci dei riflettori: ha abbandonato il piccolo schermo, cosa fa?

Alessandro Zarino dopo la sua esperienza a Uomini e Donne, non si è presentato più in tv. Il classe ’91, napoletano, è un modello: sapete che è il secondo italiano ad aver sfilato per Louis Vuitton? Ha posato inoltre per brand famosi in tutto il mondo come Versace, Dolce e Gabbana, Philippe Plein.

Oggi Zarino è molto attivo sui suoi canali social: con i suoi oltre 303 mila follower condivide le sue giornate, i suoi pasti (vista la passione per la cucina), ed i suoi allenamenti! Alessandro è appassionato di sport: è infatti un insegnante di cross fit!

Su Instagram, nelle descrizione, l’ex tronista fa sapere che è il Co Founder di Functional Fitness Italia (AFFI): un’organizzazione no profit il cui obiettivo è lo sviluppo e la tutela della disciplina sportiva. Alessandro inoltre allena diversi clienti: i suoi allenamenti sono presenti anche sul suo canale social.

Insomma, il bel napoletano non si fa più vedere in tv ma chi è interessato, può trovarlo sui social: le sue foto conquistano sempre il pieno di like!

