Amici 21, scatta il bacio tra due allievi: si è formata una nuova coppia

Nella scuola di Amici 21 si è formata una nuova coppia, scatta il bacio tra due allievi: ecco di chi stiamo parlando

L’amore è nell’aria nella scuola più famosa d’Italia. Dopo Karola e Luigi, che al momento non sono ancora una coppia, altri due allievi invece sembrano fare sul serio e c’è stato addirittura un bacio.

Amici 21, si è formata una nuova coppia: chi sono

La ventunesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi entra nel vivo. Gli allievi sono alle prese con le prove assegnate dai professori. Le sfide proseguono e già ci sono state alcune eliminazioni. Nella scorsa puntata andata in onda su Canale 5, il ballerino Matt e la cantante Elisabetta sono stati eliminati ed hanno fatto posto ad altri due allievi. Nella prossima puntata invece, come riportano le anticipazioni presenti sul web, sarà eliminata la cantante Flaza.

Non solo sfide ed eliminazioni, nella scuola più famosa d’Italia c’è anche tanta passione (e non parliamo solo di passione per la musica). Lo scorso anno Giulia e Sangiovanni hanno fatto sognare i fan con la loro storia d’amore. Quest’anno sembrano essersi formate già qualche coppia. Luigi e Karola sono stati i primi ad avvicinarsi, ma tra di loro non è ancora scoccata la scintilla. Entrambi sembrano avere ambizioni diverse e per il momento preferiscono restare amici.

Ci sono invece altri due che sembrano fare sul serio. Nella scorsa registrazione del talent show, infatti, la conduttrice Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato su Albe e Serena. I due, rispetto a Luigi e Karola, pare stiano approfondendo la loro conoscenza e addirittura sembra ci sia stato già un bacio in casetta. Il pubblico in studio ovviamente è impazzito. Albe è anche uno dei preferiti al momento.

Ancora una volta si forma il connubio ‘cantante-ballerina’, come lo scorso anno fu per Giulia Stabile e Sangiovanni e negli anni passati per Stefano De Martino e Emma Marrone (giusto per fare un esempio). Albe e Serena riusciranno a far sognare il pubblico come hanno fatto i loro predecessori?