Negli anni ’90 ha fatto innamorare il pubblico del Bagaglino: oggi a 57 anni lascia tutti sbigottiti

E’ stata la primadonna del Bagaglino per diversi anni: bellissima e talentuosa, le sue immagini più recenti sono incredibili!

Il grande pubblico l’ha conosciuta all’inizio degli anni ’90 e se ne è innamorato subito: ballerina in gamba e preparatissima, capelli lunghi e scuri, fisico statuario e tratti mediterranei, ha rappresentato la tipica bellezza italiana in tv.

La sua popolarità arrivò dopo una gavetta fatta di studio e impegno negli anni in cui aveva frequentato la scuola di danza di Renato Greco e Maria Teresa Del Medico. Notata da Pierfrancesco Pingitore e Mario Castellacci, entra a far parte del Bagaglino come primadonna e con la celebre compagnia negli anni partecipa a vari programmi tv: Creme Caramel, Bucce di Banana, Mi consenta.

Sposata dal 1996 col famosissimo cantante italiano Raf, è madre di Bianca e Samuele. Parliamo ovviamente di Gabriella Labate, la ricordate? Da alcuni anni si è allontanata dalla televisione, scopriamo com’è diventata e cosa fa oggi.

Gabriella Labate, che fine ha fatto l’ex star del Bagaglino: non ci crederete

Oltre al Bagaglino, Gabriella Labate ha lavorato per molto tempo come modella. Non tutti ricorderanno che è stata proprio lei a presentare la prima edizione di Scherzi a Parte con Angela Melillo, Teo Teocoli e Gene Gnocchi.

Ha inoltre recitato in due film di Carlo Vanzina: in S.P.Q.R. 2000 e ½ anni fa nel 1994 e Il ritorno del Monnezza nel 2005.

Oggi Gabriella ha 57 anni e anche se non la vediamo in tv da un po’ ha continuato a lavorare nel mondo della danza dirigendo la sua scuola di ballo, la Angel’s Gate Studio e curando le coreografie per varie trasmissioni televisive. E’ anche autrice di alcune canzoni del marito Raf.

Sul suo seguitissimo profilo Instagram, si possono vedere i suoi scatti più recenti: vi assicuriamo che gli anni per lei sembrano non essere passati, è sempre stupenda!

Praticamente uguale a trent’anni fa, incredibile!