Anticipazioni GF Vip di Venerdì 22 Ottobre: ci sarà una sorpresa per Soleil e si scoprirà l’esito del televoto, chi la spunterà?

Ci siamo! Mancano ancora pochissime ore e, finalmente, assisteremo ad una nuova ed imperdibile puntata del GF Vip. Cosa accadrà, però, questa sera? Ebbene: vi diremo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, l’appuntamento di Venerdì 22 Ottobre sarà davvero imperdibile.

Dopo l’imperdibile appuntamento di Lunedì scorso, Alfonso Signorini è pronto a regalare una nuova e scoppiettante puntata del GF Vip. Cosa ce la pensare? La risposta è davvero semplicissima: le anticipazioni! Da come abbiamo potuto comprendere, sembrerebbe proprio che, nel corso della puntata di Venerdì 22 Ottobre, accadrà davvero di tutto. Non mancheranno colpi di scena, ovviamente. Anche se a questo ne siamo totalmente abituati! Ma non solo! A quanto pare, sembrerebbe che Soleil sarà la protagonista di una splendida sorpresa. Chi rivedrà? Nel frattempo, però, vi ricordiamo che, proprio questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. Chi la spunterà? Bando alle ciance, scopriamo insieme ogni cosa!

GF Vip del 22 Ottobre, le anticipazioni della dodicesima puntata: cosa accadrà?

Quella che andrà in onda tra qualche ora, vi assicuriamo, sarà una puntata del GF Vip davvero imperdibile. Scopriamo insieme qualche piccola anticipazione!

È trascorso poco più di un mese dall’inizio di questa sesta edizione del reality, i concorrenti iniziano ad avere veri e propri crolli emotivi e a sentire la mancanza dei propri cari. È proprio per questo motivo che, nei giorni scorsi, Soleil Sorge è stata la protagonista di uno sfogo piuttosto commovente. E, da quanto si apprende dalle anticipazioni, sarà la protagonista di una splendida sorpresa. Sembrerebbe che a darle manforte e a ribadirle quanto il suo percorso sia strabiliante, ci sia proprio mamma Wendy. Insomma, un incontro davvero imperdibile. Ma non solo! In casa, non si potrà fare a meno di parlare di loro: Nicola e Miriana, che sembrerebbero essere arrivati alla conclusione di separarsi. Ed alcune tensioni che si sono verificate proprio nei giorni scorsi. Infine, ampio spazio all’eliminato e alle nuove nomination. Chi la spunterà, secondo voi, tra Carmen Russo, Raffaella Fico e Miriana Trevisan?

Insomma, una puntata piuttosto ‘bollente’, non c’è che dire!