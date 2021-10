Il singolo musicale Asereje ha fatto ballare tutto il mondo, ma come sono oggi le Las Ketchup? Rivederle dopo 19 vi lascerà di stucco.

Tutti hanno ballato, nel lontano 2002, il singolo musicale Asereje, non ci sono dubbi. Orecchiabile, fresca, divertente e semplice da eseguire, la canzone della tre sorelle ‘Las Ketchup’ ha riscosso un successo spropositato sin dal primo momento. Come altrettanto esagerato è stato il clamore riscontrare dalle ragazze proprio in quegli anni.

Leggi anche –> Dopo il secondo posto a Miss Italia ha cavalcato la cresta dell’onda, cosa fa oggi? Sono trascorsi 27 anni

Impossibile, ad esempio, dimenticare la loro partecipazione, nel 2004, sul palco del Festival di Sanremo con Danny Losito. Oppure, nella trasmissione ‘I Migliori anni’ nel 2010. Insomma, il gruppo musicale ha catturato l’attenzione di tutti. Ed ancora adesso, a distanza di 19 anni dal loro debutto sulla scena musicale, continua ad essere ricordato. Cosa sappiamo, però, adesso su di loro? Sono trascorsi quasi 20 anni dal loro esordio, ma cosa fanno? E, soprattutto, come sono diventate? All’epoca del loro debutto, le tre Las Ketchup si sono mostrate piuttosto giovanissime e bellissime. Siete curiosi, però, di sapere come sono cambiate oggi? Vi spieghiamo noi ogni cosa. Anche se, vi anticipiamo, rivederle dopo quasi 20 anni sarà un colpo al cuore.

Leggi anche –> È stata la protagonista di Daydreamer: cosa fa oggi Sanem dopo il successo? Ve lo sarete chiesti in molti

Come sono diventate le Las Ketchup oggi? Sono trascorsi quasi 20 anni: eccole

Tra le tantissime band musicali che si sono alternate ad inizi anni 2000, le Las Ketchup sono tra quelle che hanno saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito. Ad oggi, non sono più una presenza fissa sulla scena musicale italiana, è vero. Eppure, nonostante questo, il loro clamore continua ad essere spropositato. Siete curiosi, però, di sapere come sono cambiate oggi? E, soprattutto, cosa fanno?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, a distanza di anni, le tre sorelle continuino a fare musica. E che, soprattutto in Spagna, sono gettonatissime. Scopriamo insieme, però, come sono diventate dopo tutti questi anni. Guardate qui, è davvero incredibile:

Leggi anche –> Sono apparsi sulla scena musicale nel 1998, poi il successo incredibile: cosa fanno oggi?

Questa è una foto risalente al Marzo scorso grazie alla quale si può vedere chiaramente che le tre ragazze non sono affatto cambiate nel tempo. Certo, 20 anni saranno anche passate, ma lo sono sempre bellissime. Siete d’accordo?