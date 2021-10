In occasione del suo compleanno, Fedez ha ricevuto un regalo extra lusso dalla sua Chiara Ferragni: vi sveliamo tutti i dettagli!

Lo scorso 15 ottobre il celebre rapper e personaggio televisivo italiano ha compiuto 32 anni. Federico Lucia, alias Fedez, oggi è uno dei volti più chiacchierati del web, insieme alla moglie influencer, Chiara Ferragni.

Per la torta di compleanno, i Ferragnez hanno scelto un tema piuttosto insolito: le querele. Nell’ultimo anno il rapper ne ha ricevute davvero tantissime e così ha voluto scherzare! Fedez ha festeggiato il suo 32esimo anno di vita insieme a sua moglie ed ai suoi amici: ovviamente, la coppia non ha dimenticato di registrare video, pubblicati poi sui social per non lasciare mai soli i milioni di fan. Ma sapete che regalo ha ricevuto Federico dalla sua dolce metà, la celebre imprenditrice digitale? Resterete senza parole.

Regalo extra lusso per Fedez: cosa gli ha regalato Chiara Ferragni al compleanno

Federico Lucia, in arte Fedez, lo scorso 15 ottobre ha festeggiato 32 anni: una torta di ‘querele’ in pasta di zucchero, tanti auguri ed un regalo ‘extra lusso’ hanno reso il compleanno speciale.

Chiara Ferragni ha regalato al festeggiato, suo marito, una collana su misura di Greg Yuna. Si tratta di un girocollo, personalizzato e realizzato dal gioielliere newyorkese, che vanta ben 19 charm: i simboli rappresentano la vita del rapper. I figli, il cane Matilda, Chiara e Fedez sono alcuni dei charm che formano la collana. Ecco l’immagine del regalo by Chiara Ferragni, pubblicata dal profilo social del gioielliere:

Impossibile stimare il costo del prezioso collier ma, considerando il valore degli articoli in vendita sul sito del brand, in molti ipotizzano che la cifra spesa dalla Ferragni si aggiri intorno ai 20 mila euro. Il rapper ha subito indossato la collana: ha sfoggiato il suo regalo per la cena di compleanno in compagnia degli amici!

