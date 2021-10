“Felice che abbia scelto me”: Achille Lauro annuncia l’incredibile novità

Amazon Prime Video lancia la prima produzione cinematografica italiana: tra le novità c’è anche il cameo del celebre arista, Achille Lauro!

C’è aria di novità nel mondo di Amazon Prime Video. La piattaforma streaming lancia, oggi venerdì 22 ottobre, la sua prima produzione cinematografica italiana.

‘Anni da cane’ è il primo film italiano di sempre ad esser stato prodotto da Amazon Prime Video. Dopo il grande successo di LOL Chi Ride è Fuori e di Celebrity Hunted, arriva il primo lungometraggio sulla piattaforma streaming. Stella è la giovanissima protagonista: si tratta di una ragazza che affronta le problematiche adolescenziali, caratterizzate da solitudine e tormenti. Dopo un incidente che coinvolge anche il suo migliore amico a quattro zampe, Piedino, la giovane inizia a vivere ‘gli anni da cane’: è convinta che ogni anno equivalga a 7, così come si calcola l’età di un cane. Per questo motivo ‘stravolgerà’ la sua vita!

Il prodotto cinematografico in questione è tra i più chiacchierati del momento non solo in virtù della realizzazione ma anche sulla base del cameo del celebre artista italiano. Achille Lauro sarà presente all’interno del film.

“Felice che abbia scelto me”: Achille Lauro annuncia la novità

Anni da cane fa il suo debutto su Amazon Prime Video come primo film italiano ad esser stato prodotto dalla piattaforma streaming. La novità riguarda anche il cameo del celebre artista, Achille Lauro.

Il cantante ha realizzato, per l’occasione, il brano ‘Io e te’, inserito all’interno della colonna sonora del film. Achille Lauro è felicissimo: all’interno della produzione cinematografica non ascolteremo soltanto la sua voce. L’artista romano parteciperà al film anche con una piccola parte in cui interpreterà se stesso!

Per l’occasione, ha aggiornato il suo canale social per annunciare la novità ai suoi fan:

“Io e te” sarà la colonna sonora del film “Anni da Cane”. La nuova ballad, che ho scritto e interpretato per Amazon, è un film alla Godard, con tutta l’amarezza del sentimento adolescenziale più acerbo e intenso. Il vizio della passione. L’amore maledetto dell’ultima sigaretta. Lusingato per questo lavoro, felice che Amazon abbia scelto me per seguire alcune delle tante produzioni di contenuti d’intrattenimento, filmografia, serie e documentari. Il film “Anni da Cane”, in cui ho partecipato con un piccolo cammeo interpretando il ruolo di me stesso, sarà presentato con un Red Carpet nel festival Alice nella Città a Roma e sarà disponibile sui canali Amazon Prime Video a partire da venerdì 22 ottobre”.

