Lui è il figlio di un amatissimo conduttore televisivo: la somiglianza col papà è davvero incredibile, l’avete riconosciuto?

Diteci la verità: guardando la foto riproposta in alto, non avete potuto fare a meno di notare la spiccata ed impressionante somiglianza con l’amatissimo conduttore televisivo.

Lui si chiama Lorenzo. E, da quanto si apprende dalla didascalia scritta a corredo dello scatto, sembrerebbe che, poco più di un anno fa, il giovanissimo ragazzo si sia laureato. Non abbiamo moltissime informazioni sul suo titolo di studio o in che cosa abbia conseguito la laurea, sia chiaro. Una cosa, però, è certa: l’orgoglio di mamma e papà è davvero alle stelle. “Gioia infinita !!! Mio figlio Lorenzo si è laureato!!! Ringrazio Dio per il dono di questa creatura meravigliosa!!”, scrive sua madre a corredo dello scatto. A queste parole, poi, fanno eco quelle di suo padre: “Tre anni in un baleno. Grazie a chi ha fatto parte di questo capitolo. Grazie a te per il figlio stupendo che sei e per questa grande soddisfazione!”. A questo punto, però, vi chiediamo: voi l’avete riconosciuto? Vi assicuriamo: la somiglianza è incredibile tra padre e figlio. Scopriamo tutti i dettagli.

È il figlio di un amatissimo conduttore televisivo, l’avete riconosciuto?

L’avete riconosciuto? Lui, come dicevamo precedentemente, è il figlio di un amatissimo conduttore televisivo. E, vi assicuriamo, se guardate con attenzione la foto, non faticherete affatto a capire di chi parliamo. Qualora vi fosse risultato difficile, proseguite nella lettura!

Lui è Lorenzo. E non è altro che il figlio maggiore di Alessandro Greco e Beatrice Bocci. Avete letto proprio bene, si! Il giovanissimo Greco è il primogenito dell’amata e famosa coppia della televisione italiana. Su Lorenzo, purtroppo, abbiamo pochissime informazioni. Oltre alla laurea conseguita nel 2020, sembrerebbe che il giovane Greco sia anche un modello ed un appassionato di musica.

Che fine ha fatto Alessandro Greco?

Ha fatto la storia della televisione italiana, Alessandro Greco. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo raccontato una novità straordinaria. Secondo TV Blog, il conduttore sarà la colonna portante di un nuovo programma di cucina su Rai 2 che partirà a breve.

Noi non vediamo l’ora, voi?