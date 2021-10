Francesca Cipriani, sapete come l’ha conquistata il fidanzato? Gesto davvero eclatante

Sapete come il fidanzato di Francesca Cipriani l’ha conquistata? Ha fatto un gesto davvero eclatante: ecco quale

Francesca Cipriani è fidanzata con Alessandro Rossi. Ma sapete l’imprenditore come l’ha conquistata? Il settimanale “Oggi” rivela il gesto eclatante fatto dall’uomo. Ve lo sveliamo di seguito.

Francesca Cipriani, come l’ha conquistata il fidanzato

Francesca Cipriani è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. La donna è originaria di Popoli, in provincia di Pescara. In passato ha già partecipato al reality show, prima di diventare famosa grazie alla vittoria nel reality show “La Pupa e il Secchione”. Nel 2018 ha partecipato anche all’Isola dei Famosi, classificandosi al quarto posto.

La Cipriani ha trovato da poco l’amore, come rivelato nella casa più spiata d’Italia alle altre coinquiline. “Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa” – ha confessato nella casa – “Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo”. Quando sembrava finita, Francesca si è fidanzata con Alessandro.

Il settimanale “Oggi” svela come avrebbe fatto Alessandro a conquistare il cuore della modella e showgirl. Rossi – come riporta il giornalista Alberto Dandolo – le avrebbe fatto una grossa promessa: l’imprenditore vorrebbe infatti regalarle una casa da 2 milioni di euro nel centro di Milano.

La sorpresa però, come aggiunge il settimanale, potrebbe non andare in porto. Non sappiamo quale sia il motivo, ma sarebbe veramente una brutta sorpresa per la Cipriani. Francesca, però, è innamoratissima e siamo sicuri che, pure se la casa non dovesse arrivare, lei sarebbe pronta lo stesso a sposare il suo Alessandro.

Le sorprese per la Cipriani potrebbero non essere finite. Nelle prossime settimane, infatti, il fidanzato della modella e showgirl potrebbe entrare nuovamente nella casa del GF VIP 6. Questa volta, però, non nelle vesti di ospite, bensì di concorrente. Come reagirà Francesca? Siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Ogni volta che Alessandro entra nella casa, l’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione” ha una reazione totalmente incontrollata.