Non abbiamo mai visto Jessica in questo scatto del passato: avreste mai riconosciuto la concorrente del Gf Vip?

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita lunedì 13 settembre. I concorrenti sono stati presentati, ma sappiamo che, potrebbero esserci nuovi ingressi. Ovviamente, non si hanno al momento certezze. Alfonso Signorini, al timone del reality, è affiancato da Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Nella scorsa puntata, le principesse etiopi che formano un solo concorrente, sono state al centro dell’attenzione. In particolare, Lulù, per la sua particolare storia. Il messaggio della mamma è stato pieno di emozione e ha dato sicuramente alle tre sorelle Hailé Selassiè la giusta carica per affrontare al meglio questa esperienza. Jessica è la più grande ed è spesso, molto protettiva nei confronti delle altre. La stiamo vedendo adesso al Gf Vip, così, ma non abbiamo mai visto questo scatto passato: vediamo com’è cambiata in questi anni.

Jessica, lo scatto del passato che non abbiamo visto: com’è cambiata la concorrente del GF Vip

Nelle ultime settimane, all’interno della casa del Grande Fratello Vip, si stanno creando i primi schieramenti, molto labili. La non compatibilità dei caratteri e di pensiero ha portato a scontri tra i concorrenti. L’ultima puntata è stata animata dalla discussione che ha visto al centro dell’attenzione, Carmen Russo e Katia Ricciarelli.

Al momento delle nomination, ci sono stati dei botta e risposta. Ma la diretta ha anche posato l’attenzione sulle sorelle Hailé Selassié, e in particolare sulla storia passata di Lucrezia, meglio conosciuta oggi come Lulù. Abbiamo ben capito che, tra le tre, la più protettiva è sicuramente Jessica, la sorella più grande. La giovane si è presentata così, al Gf Vip, ma avete mai visto com’era prima? Ecco lo scatto del passato che non abbiamo mai visto:

Osservandolo, l’avreste mai riconosciuta? La principessa era molto più piccola in questa foto social. L’ha pubblicata sul suo profilo instagram esattamente nel 2015. In quell’anno, Jessica aveva circa 20 anni, dato che oggi ne ha 26. Che dire, la concorrente è sempre stata una bellissima ragazza.