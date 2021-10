Il Castello delle cerimonie continua ad incantare tutti con le sue incredibile feste, ma sapete dove si trova esattamente?

Siete pronti ai nuovi episodi de Il Castello delle Cerimonie? Proprio questa sera, Venerdì 22 Ottobre, terminato il classico appuntamento con Bake Off e le sue nuove sfide, l’amatissimo programma di Real Time è pronto a regalare delle emozioni davvero incredibili. Quali sono le cerimonie che verranno celebrate questa sera? Chi lo sa! Al momento, è ancora tutto da scoprire!

Nel frattempo, però, cerchiamo di capire qualche cosa in più sul programma ed, ovviamente, sul suo protagonista: il castello! In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di quanto costa festeggiare un matrimonio, ma anche altri tipi di festa, nel locale di Donna Imma Polese. Siete curiosi, però, di sapere dove si trova? Se anche voi, guardando le puntate trasmesse su Real Time, siete rimasti incantati dal posto e volete sapere qualche informazioni in più, siete proprio nell’articolo giusto! Di seguito, infatti, vi risponderemo alla domanda che, senza alcun dubbio, un po’ tutti voi vi sarete posti: dove si trova il Castello delle Cerimonie? Siete pronti a sapere ogni cosa? Vi accontentiamo immediatamente.

Dove si trova il Castello delle Cerimonie?

Il programma Il Castello delle Cerimonie, inizialmente chiamato ‘Il Boss delle Cerimonie’, è uno di quei programmi che, sin dalla sua prima puntata, ha riscosso un successo davvero impressionante. Tanto è vero che ancora adesso, a distanza di anni dalla sua prima messa in onda, non soltanto continua ad essere seguitissimo ed amatissimo, ma il suo castello è davvero richiestissimo. Che sia un matrimonio, un diciottesimo compleanno, un battesimo o una comunione: sono davvero tantissime le persone che scelgono il castello di Donna Imma come scenario della propria festa. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo.

Voi, per, sapete dove si trova il Castello delle Cerimonie? Appurato che la sua bellezza è indiscussa, dove si trova? Ebbene. Non tutti lo sanno, ma il castello si trova a Sant’Antonio Abate in Campania. Ed è meglio conosciuto con il nome ‘Grand Hotel La Sonrisa’.

Cosa aspettate? Se non siete in Campania, affrettatevi a prenotate le vostre feste!