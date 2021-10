Jamie Oliver svela come ha fatto a perdere 12 chili senza alcuna dieta

Dimagrito ben 12 chili, lo chef Jamie Oliver ha lasciato tutti a bocca aperta rivelando il ‘segreto’ che gli ha permesso di perdere peso.

Un risultato incredibile quello raggiunto dal famoso chef inglese Jamie Oliver il cui amore per la cucina italiana ha conquistato tutti in patria. E’ riuscito infatti a perdere addirittura 12 chili, traguardo impensabile per una persona che ai fornelli ci lavora e che è ama il buon cibo.

Ma come avrà fatto a riacquistare una linea così invidiabile? Se lo sono chiesti in moltissimi e la risposta è finalmente arrivata tramite una sua intervista a Radio Times.

Se pensate che Oliver sia ricorso a chissà quale tipo di dieta e a chissà quale sacrificio, vi sbagliate di grosso: lo chef ha raccontato di non aver seguito nessun regime alimentare restrittivo, anzi, avrebbe mangiato più di prima. Non ci credete? Ecco cosa ha rivelato.

Jamie Oliver, il suo ‘segreto’ per perdere 12 chili ha dell’incredibile

Più che rinunciare a mangiare, Oliver ha rivelato di aver cambiato abitudini a tavola. Innanzitutto ha ridotto il consumo di carne aumentando quello di verdura. Ma non è tutto: “Ho dormito di più e ho fatto più movimento“, ha confessato. Niente rinunce né porzioni da fame, quindi, semplicemente un’inversione delle quantità di verdura e carne. “Ho perso 12 chili abbastanza velocemente e non certo per non aver mangiato. Anzi, ho mangiato molto più di quanto fossi abituato”.

Alla radio la star ha poi parlato di alcuni ‘trucchetti’ usati, come ad esempio il consumo di alghe: “Pensavo che le alghe fossero roba da hippy ma i nostri antenati ne mangiavano. Sono ricche di iodio e sono la verdura più nutriente al mondo”. Il celebre cuoco ha inoltre raccomandato di fare spuntini con frutta secca, che farebbe molto bene al cuore.

Infine, il re dei fornelli ha consigliato di bere meno alcol: “Il mio ritmo ora prevede di bere solo nel fine settimana”, ha dichiarato.