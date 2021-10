Katia Ricciarelli è un soprano amatissimo e conosciutissimo, ma sapete che lavoro faceva prima del successo? Non l’avreste mai detto.

È una delle regine indiscusse della casa del GF Vip, Katia Ricciarelli. Entrata a far parte del reality proprio nel corso della prima puntata tra le prime concorrenti, la splendida attrice di Rovigo ha immediatamente lasciato il segno. Lo ha fatto anche nel corso delle puntate scorse. Quando, in piena diretta, ha rivelato ad Alfonso Signorini di trovarsi in un covo di ipocriti.

Dal punto di vista professionale, c’è da ammetterlo, sappiamo ogni cosa. Da sempre appassionata di musica, Katia Ricciarelli ha intrapreso la carriera quando era davvero piccolissima. E, in men che non si dica, ha saputo scrivere la storia della lirica italiana. Non è un caso, infatti, se ad oggi è tra i soprani più amati ed apprezzati del nostro paese e non solo.

Quello che, però, non tutti sanno è che il lavoro che Katia Ricciarelli svolgeva prima di intraprendere la strada del successo. Ad esempio, voi ve lo siete mai chiesti? State tranquilli! Provvediamo immediatamente a dirvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Una cosa, però, è certa: non l’avreste mai detto.

Che lavoro faceva Katia Ricciarelli prima del successo?

Katia Ricciarelli è una vera e propria leggenda per la musica lirica nostrana ed internazionale, eppure siete curiosi di sapere che lavoro faceva prima di cavalcare l’onda del successo. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la sua passione per la musica sia nata da piccola. E che, sin da piccola, la Ricciarelli ha avuto le idee chiare su cosa avrebbe voluto fare da grande. Prima di intraprendere questa strada, però, è stato necessario anche iniziare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Ecco, ma in quale settore?

Da quanto si legge sul web, sembrerebbe che Katia Ricciarelli, nel frattempo che coltivava la sua passione per la musica, ha lavorato presso una fabbrica di mangiadischi. Insomma, un retroscena davvero incredibile, non c’è che dire. Voi, però, diteci la verità: ne eravate a conoscenza?

Avreste mai detto che Katia Ricciarelli avesse lavorato presso una fabbrica di mangiadischi?