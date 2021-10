La clinica della Pelle, Gemma si è lasciata andare ad una dolorosissima confessione: il suo dramma è davvero inconcepibile, cos’è successo.

Tra le tantissime storie che sono state raccontate nel corso di queste due edizioni de La Clinica della pelle, quella che riguarda Gemma e il suo dramma è tra coloro che ha particolarmente sciolto il cuore di tutti.

Da quanto si apprende dal racconto della giovanissima donna, sembrerebbe che il problema che attanagliava la sua pelle da circa 5 anni non le consentiva nemmeno di procreare. In particolare, Gemma ha raccontato alle telecamere del programma di aver un grosso nodulo sulla spalle. E che questo non poteva assolutamente essere asportato durante una gravidanza. “Non posso restare incinta finché non rimuovo il nodulo. Ho 33 anni. Se restassi incinta adesso, partorirei a 34. E vorrei più di un bambino. Quindi, il tempo è un fattore importante”, ha detto Gemma piuttosto addolorata.

Appena recatasi presso lo studio della dottoressa Emma Craythorne, la dermatologa si è resa conto della gravità della situazione. Ed immediatamente ha fatto in modo che Gemma si mettesse in contatto con un chirurgo adatto. Lo aveva già fatto con Janette. E lo ha ribadito anche con lei. Scopriamo insieme il motivo.

La Clinica della Pelle, la storia di Gemma: cos’è successo dopo la visita con la dottoressa Emma Craythorne

Appena visto il grosso lipoma di Gemma e resasi conto della situazione, Emma Craythorne ha pensato di prendere una drastica decisione: far prendere in carica il caso ad un chirurgo vero e proprio. Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che il nodulo di grasso fosse posizionato in una posizione piuttosto pericolosa per la sua vita. E che, quindi, fosse necessario intervenire per rimuovere la massa in un contesto non ambulatoriale.

Il lipoma, infatti, era posizionato sulla vena giugulare. Da qui, quindi, si può chiaramente comprendere che la situazione era davvero drammatico. L’intervento, ovviamente, è andato per il meglio. Gemma non ha avuto complicazioni durante l’operazione. E, in men che non si dica, la cicatrice è anche schiarita. Eccola:

Insomma, per Gemma è iniziata una nuova vita. Ci auguriamo che, nel frattempo, sia riuscita a realizzare il suo sogno.