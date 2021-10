Luca di Uomini e Donne, sapete cosa fa prima di entrare in studio? Rivelazione a sorpresa

Sapete cosa fa Luca Salatino prima di entrare nello studio di Uomini e Donne? La rivelazione a sorpresa durante la puntata

Luca Salatino è uno dei corteggiatori del programma di Maria De Filippi. Durante una delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, Luca ha rivelato cosa fa prima di entrare nello studio. Ve lo sveliamo in questo articolo.

Cosa fa Luca di Uomini e Donne prima di entrare in studio

Luca Salatino è uno dei corteggiatori di Roberta Ilaria Giusti, tronista di Uomini e Donne. Il ragazzo è nato a Roma, lavora come chef ma sin da giovane è sempre stato appassionato di boxe. Attualmente è un pugile dilettante categoria Elite.

Affianca alla boxe la passione per la cucina. Per trovare lavoro, però, Luca ha dovuto mentire sul curriculum. Durante una delle puntate di “Uomini e Donne”, infatti, ha dichiarato di aver menzionato nel curriculum alcuni ristoranti nei quali non aveva mai lavorato.

Bugiardo sicuramente, ma anche tanto bravo: nonostante non abbia mai lavorato per ristoranti stellati, Luca è entrato di diritto nella classifica dei migliori chef di Roma che realizzano la carbonara.

A Uomini e Donne si è subito messo in mostra con il suo carattere schietto e diretto. Luca è piaciuto sin da subito alla tronista, che l’ha portato in esterna regolarmente. Siamo sicuri che lo chef pugile arriverà fino alla fine del percorso e potrebbe essere la scelta della tronista Roberta.

In una delle scorse puntate di “Uomini e Donne”, Luca ha svelato cosa fa prima di entrare nello studio di Maria De Filippi. Alla domanda della conduttrice “ma è vero che fai meditazione prima di entrare”, lui con schiettezza ha risposto: “Sì, è vero“. Il corteggiatore ha poi spiegato che non è la classica meditazione che svolgono soprattutto nei paesi orientali. Egli svolge solo un esercizio per scacciare via i cattivi pensieri. In questo modo, Luca è sempre impeccabile e può ben figurare sia agli occhi del pubblico che soprattutto agli occhi di Roberta.