Ricordate la bellissima Lydia in Saranno Famosi? Sono trascorsi 37 anni, vedere le sue recentissime foto vi lascerà davvero a bocca aperta!

Come dimenticarla in Saranno Famosi! Andata in onda per la prima volta nel lontano 1982, l’amatissima serie televisiva ha saputo riscuotere un successo impressionante sin da subito. Per circa 5 anni, la serie tv ha fatto compagnia il suo pubblico. Ed ha permesso che i suoi personaggi entrassero nel cuore di tutti i telespettatori.

Tra i tantissimi che si sono alternati nel corso degli anni e che hanno saputo catturare l’attenzione di tutti, è davvero impossibile dimenticarci di lei. Stiamo parlando proprio della splendida e bellissima Lydia. Insegnante di danza molto amata ed apprezzata da tutti i suoi alunni, la bellissima Grant è stata una delle protagoniste indiscusse della serie televisiva. Sono trascorsi esattamente 34 anni da quando Saranno Famosi ha salutato per sempre il suo pubblico, eppure ancora adesso la sere tv e i suoi protagonisti continuano ad essere ricordati. A tal proposito, siete curiosi di sapere com’è diventata oggi la splendida Lydia Grant? Ad oggi, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’attrice abbia 71 anni, ma com’è diventata? Scopriamolo insieme.

In Saranno Famosi era così, ma sapete com’è oggi la bella Lydia? Eccola a 71 anni

È stata una delle protagoniste indiscusse di Saranno Famosi, la splendida Debbie Allen. Vestiti i panni della giovanissima e talentuosa Lydia, l’attrice ha saputo catturare l’attenzione dei telespettatori in un vero e proprio batter baleno. Tanto è vero che, subito dopo la serie tv, non soltanto ha continuato a cavalcare la cresta dell’onda, ma ancora adesso detiene un successo impressionante.

Siete curiosi, però, di sapere com’è diventata? Appurato che ai tempi di Saranno Famosi era giovanissima e bellissima e che, da quell’epoca, sono trascorsi quasi 40 anni, scopriamo insieme com’è diventata oggi. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che la bella Debbia abbia ben 71 anni, ma che sia sempre bellissima! Eccola qui in tutto il suo splendore:

Insomma, che sia Lydia in Saranno Famosi o Debbie nella vita reale, una cosa è certa: è sempre bellissima! Siete d’accordo con noi?