Ricordate la bellissima Mascia Ferri della seconda edizione del GF 2? Dopo 20 anni dal suo esordio, la sua vita è fortemente cambiata.

Quanti concorrenti abbiamo conosciuto nel corso di queste sedici edizioni del GF? Decisamente tantissimi! Alcuni, subito dopo l’esperienza in tv, hanno cavalcato l’onda del successo. Ed hanno continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Altri, invece, nonostante il clamore conseguitone dopo il reality, hanno deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo. E di continuare la loro vita lontano dai riflettori.

Tra questi, non possiamo fare a meno di citare lei: la bellissima Mascia Ferri. Entrata nella casa del GF nel corso della sua seconda edizione, la bellissima barista di Ravenna ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico italiano, ma anche di tutti i presenti in casa, per il suo fascino irresistibile. Tanto è vero che ad oggi, a distanza di ben 20 anni dal suo esordio sul piccolo schermo, la splendida Ferri continua ad essere ricordata. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Appurato che sono trascorsi circa 20 anni dal suo esordio in tv e dall’incredibile successo scaturitone, siete curiosi di sapere come è cambiata la vita di Mascia Ferri oggi? Ci pensiamo immediatamente!

Ricordate Mascia Ferri del GF 2? Eccola oggi: vita cambiata!

Il suo percorso nella casa del Grande Fratello nel corso della sua seconda edizione, è stato davvero fenomenale. Tanto è vero che Mascia Ferri, dopo aver concluso la sua esperienza nella casa, ha cavalcato la cresta dell’onda. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei. Anche lei, così come tanti suoi compagni di viaggio, ha detto ‘addio’ al mondo dello spettacolo. Ma oggi, dopo quasi 20 anni, di che cosa si occupa?

A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata nel corso di una sua intervista ai nostri microfoni. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che, dopo il successo, Mascia abbia detto addio alla televisione. E che sia ritornare a svolgere il suo lavoro. In particolare, insieme a suo marito,la bellissima Ferri ha creato una società che gestisce ben sei locali.

Infine, oltre ad essere impegnatissima dal punto di vista lavorativo, la bella Ferri lo è anche dal punto di vista sentimentale. Ad oggi, infatti, Mascia è felicemente sposata. E madre di due splendide bambine.

