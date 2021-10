I Me contro Te si sposano: tutti pazzi per l’anello, sapete quanto costa e che modello è?

La proposta di matrimonio è avvenuta circa una settimana fa, scopriamo il prezzo e il modello del favoloso anello che Luì ha regalato a Sofì.

La settimana scorsa i Me contro Te, giovane coppia di youtuber legata sentimentalmente nella vita, hanno annunciato il loro matrimonio. Con un video sul loro canale seguito da oltre 6 milioni di fan, hanno mostrato la bellissima proposta di nozze rendendo felici tutti coloro che li amano.

Anche in quest’occasione, i due hanno realizzato un video davvero accattivante per il loro pubblico: dalla scelta del sottofondo alla strepitosa location, il risultato è stato eccellente. Immagini che hanno lasciato senza fiato gli spettatori, in cui il meraviglioso sfondo del Lago di Como rende il tutto ancora più romantico. Come ogni proposta di matrimonio che si rispetti, Luì si è inginocchiato e ha regalato a Sofì (vestita con un incantevole abito rosa) un fantastico anello.

E proprio quest’ultimo ha fatto innamorare i fan del famoso duo. In questi giorni, in più di un video postato sul loro canale, si vede il gioiello che sta destando tanta curiosità. Ma di che modello si tratta? E quanto costerà?

Me contro Te, prezzo e modello dell’anello: cifra da capogiro!

L’anello che suggella il fidanzamento tra Luigi Calagna e Sofia Scalia è un Tiffany. Al centro, un diamante taglio Princess, montato su quattro griffe e incorniciato da un pavé di micro-diamanti. La fedina è in platino, il modello dovrebbe essere il Novo.

Per quanto riguarda il costo totale, questo dipende chiaramente dal peso della pietra, come per tutti gli anelli del marchio Tiffany. Si parla di 2500 euro per un minimo di 0,25 carati e di 35400 euro per due carati.

Non possiamo sapere con certezza per quanti carati abbiano optato Luì e Sofì, ma dalle immagini su Youtube, parrebbe proprio il modello sia quello da due carati.

C’è da ammettere che si tratta di un pegno d’amore davvero da sogno che ogni donna vorrebbe ricevere in regalo, siete d’accordo? Complimenti ai Me contro Te!