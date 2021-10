Ha deciso di stravolgere il suo hair look: “Avevo voglia di cambiare” ha confessato Paola Di Benedetto, eccola con il suo nuovo taglio di capelli!

Abbiamo conosciuto un animo dolce e sensibile nella Casa del Grande Fratello VIP: la giovane Paola Di Benedetto, vincitrice della quarta edizione del reality, ha conquistato gli italiani sin da subito.

La prima volta è apparsa nel piccolo schermo in qualità di Madre Natura di Ciao Darwin: la Di Benedetto con gli anni ha mostrato al pubblico televisivo non solo la sua bellezza naturale, anche la sua genuinità, simpatia e dolcezza. La showgirl e modella oggi è anche una delle voci di RTL 102.5. Sapete che ha deciso di stravolgere il suo taglio di capelli? Nelle ultime ore ha aggiornato i suoi canali social …

“Avevo voglia di cambiare”: Paola Di Benedetto stravolge il suo hair look, anche Federico Rossi approva

Paola Di Benedetto ha deciso di stravolgere il suo hair look: ‘diamoci un taglio’ avrà pensato prima di andare dal suo parrucchiere di fiducia. Così ha fatto!

La dolce ex concorrente del Grande Fratello VIP ha confessato la sua voglia di voler cambiare look e dopo aver fatto un taglio ed una piega dal suo hair stylist di fiducia, si è scattata un’incantevole fotografia. Eccola:

Ha accorciato i capelli: ora la chioma le arriva poco dopo le spalle! Impossibile pensare che possa star male: con il nuovo taglio la Di Benedetto si conferma un vero e proprio schianto italiano!

I fan ed i colleghi-amici approvano: “Ma che bella, stai benissimo”, “Bellissima Paoletta, con questo taglio stai da dio sei il top” sono alcuni dei commenti che si leggono sotto al post pubblicato un giorno fa. Tra i migliaia di like, c’è anche quello del suo ex fidanzato, Federico Rossi! I due sembrano esser rimasti in ottimi rapporti.

