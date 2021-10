Pomeriggio Cinque, imprevisto in diretta: è successo l’impensabile

‘Incidente’ durante la diretta di Pomeriggio Cinque: qualcuno avrebbe potuto farsi male, è accaduto ieri giovedì 21 ottobre.

I programmi trasmessi in diretta, si sa, possono andare soggetti ad imprevisti: è quanto accaduto nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque di ieri 21 ottobre. E’ stata la stessa Barbara D’Urso a spiegare cos’era successo mentre veniva mandato in onda un servizio.

Da vera professionista quale è, Barbara è riuscita a mantenere la calma nonostante l’‘incidente’ avrebbe potuto anche ferire qualcuno in studio, soprattutto gli addetti alle pulizie che si sono dovuti precipitare per evitare il peggio.

Fortunatamente gli analisti non erano ancora entrati in studio e nessuno ha subito spiacevoli conseguenze. Vediamo nel dettaglio di quale imprevisto si è trattato.

Pomeriggio Cinque, scoppia un vetro in diretta: la reazione della D’Urso

Tornata in onda dopo il servizio, la regia ha inquadrato la conduttrice in primo piano, ma Barbara ha chiesto che venisse mostrato tutto lo studio in quel momento. Ha raccontato che mentre venivano posizionati i tavoli degli analisti, si sono scontrati due tavoli ed è scoppiato un vetro.

Le donne che si occupano delle pulizie e i macchinisti sono apparsi in video per rimuovere i pezzi di vetro andato in frantumi. La conduttrice ha voluto che la regia inquadrasse tutta la scena: “Non dobbiamo nascondere niente”, ha detto.

Barbara ha poi chiesto ad una delle donne che pulivano il pavimento come si chiamasse: “Come ti chiami? Ciao Franca, grazie del lavoro che fai. Rappresenti le nostre donne che tengono puliti i nostri studi e i nostri camerini. Ne approfitto per ringraziare tutti voi”.

Ha raccomandato a tutti di pulire con calma perché, trattandosi di vetri, era necessaria la massima attenzione. Tolta la maggior parte dei pezzi di vetro, gli analisti sono entrati ed hanno cominciato a sedersi: “Se avessero sentito il rumore che c’è stato. Uno scoppio pazzesco”, ha rivelato Enrica Bonaccorti.

Fortunatamente tutto è andato per il meglio: complimenti alla D’Urso per come ha gestito la situazione.