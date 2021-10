La Regina Elisabetta è stata ricoverata: ha trascorso una notte in ospedale, come sta

La Regina Elisabetta è stata ricoverata per una notte in ospedale: come sta adesso la sovrana.

Mercoledì 20 ottobre la Regina Elisabetta ha trascorso la notte in ospedale. L’annuncio è stato dato da Buckingham Palace, tramite un comunicato. La partenza per l’Irlanda del Nord, che sarebbe dovuta durare due giorni, è stata cancellata, almeno al momento.

La sovrana aveva annullato il viaggio già in precedenza. I medici, si legge, le hanno consigliato riposo e così si è recata in ospedale per alcuni controlli, restandoci una notte. Entriamo nel dettaglio dell’accaduto, e vediamo come sta adesso la regina.

Ricoverata per una notte la Regina Elisabetta: come sta adesso

La notizia è stata riportata tramite un comunicato da Buckingham Palace. Si legge che, la Regina Elisabetta è stata ricoverata. Ha trascorso una sola notte in ospedale, tra mercoledì 20 ottobre e giovedì 21. A quanto pare, i medici le hanno consigliato di riposare. Si è così recata in ospedale per dei controlli, e ha trascorso alcune ore lì.

Sembrerebbe, come annunciato, per dei semplici controlli, e non per motivi importanti. Subito dopo, è tornata al Castello Di Windsor. Qui, dovrebbe restare a riposo per circa due giorni. Le visite mediche sono state effettuate nell’ospedale privato di King Edward, nel cuore di Londra. Secondo i media britannici, è sempre stata di buon umore.

Le preoccupazioni erano sorte dopo che, per la prima volta, pochi giorni fa, si era mostrata con un bastone. Ma a quanto pare, la scelta del ricovero è stata fatta per ragioni pratiche, per permettere alla regina di effettuare i dovuti controlli. Il viaggio nell’Irlanda del Nord, era stato cancellato già in precedenza, e sembrerebbe per nessun motivo legato a questo ricovero in ospedale. Sta di fatto che, come dichiarano i media britannici, la sovrana, è sempre apparsa di buon umore.

Ricordiamo che, pochi giorni fa, la stessa sovrana ha gentilmente rifiutato il premio, ‘Anziano dell’anno. Infatti, ha spiegato che, ognuno di noi ha l’età che si sente.