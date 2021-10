Silvia Toffanin, clamorosa novità: sarà in prima serata

Clamorosa novità per la conduttrice Silvia Toffanin, sarà in prima serata: in questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli

Arriva una clamorosa novità per Silvia Toffanin. La nota conduttrice sarà protagonista anche in prima serata. Di seguito vi sveliamo tutti i dettagli di questa bellissima notizia.

Silvia Toffanin, grande novità: di cosa si tratta

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più famose della televisione italiana, nonché una delle più amate dal pubblico. La donna ha esordito nel concorso di bellezza “Miss Italia”, ma ha raggiunto il successo vestendo i panni di “letterina” nel quiz Passaparola. Nel 2002 invece ha esordito come conduttrice nel programma Nonsolomoda. Da anni è la conduttrice di Verissimo, programma di successo in onda su Canale 5. La trasmissione è sempre andata in onda il sabato pomeriggio, ma da quest’anno va in onda sia il sabato che la domenica.

Nel frattempo è arrivata un’altra grossa novità per la Toffanin. La compagna di Pier Silvio Berlusconi sarà protagonista anche in prima serata. Silvia, infatti, dovrebbe essere tra gli ospiti del nuovo show condotto da Iva Zanicchi su Canale 5. La trasmissione, che si intitola “D’Iva”, andrà in onda per due giovedì, il 4 e 11 novembre 2021. Tra gli ospiti dovrebbe esserci appunto anche la Toffanin. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale Dagospia.

In questa occasione, la Toffanin sarà solo ospite, come capitato anche in passato con il talent show “Amici”. La nota conduttrice, infatti, non ama condurre in prima serata. In un’intervista di qualche tempo fa, infatti, ha così dichiarato: “Mi lusinga che abbiano pensato a me per progetti così importanti, ma rischiando di sembrare fuori dal mondo, io tra la carriera e la famiglia, sceglierò sempre la famiglia. Perché il tempo che posso passare con chi amo è il regalo più grande che esista”.

Prima o poi, però, siamo sicuri che la Toffanin dovrà fare i conti anche con la prima serata. La sua importanza nella rete del Biscione cresce di giorno in giorno. Attualmente “Verissimo” è uno dei programmi più visti della rete e il successo è anche merito suo.