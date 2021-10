Qui era solo un bambino, ma oggi è diventato un attore ma anche un cantante molto amato: a soli 12 anni il primo ruolo.

I social, al giorno d’oggi, fanno parte della nostra quotidianità. I più attivi sono i personaggi del mondo dello spettacolo. Con profili da migliaia se non addirittura milioni di follower, questi sempre attenti ad ogni minimo post pubblicato, pronti a commentare, i vip sono sempre al centro dell’attenzione. Il bambino che vediamo in foto, fa parte del mondo dello spettacolo ed è oggi un attore molto famoso.

In questo scatto, è fotografato in un momento della sua infanzia. Come abbiamo accennato, ha iniziato a recitare da giovanissimo. Aveva solo 12 anni, quando, diventa il protagonista di un importante film. Osservando la foto, voi, riuscite a riconoscerlo?

In questo scatto era solo un bambino, oggi è un attore famosissimo: riuscite a riconoscerlo?

L’amatissimo attore ha pubblicato questo scatto sul suo profilo social. Era solo un bambino, ma già con grandi passioni, la recitazione e la musica. A soli 12 anni, è diventato il protagonista di un importante film, El Palomo Cojo. Subito dopo, prende parte a diverse serie televisive spagnole.

Questo indizio, vi farà sicuramente capire che, l’attore di cui stiamo parliamo non è italiano, in questo caso è di origini spagnole, ma è conosciuto anche in Italia e in tutto il mondo. E’ nato a Madrid, nel 1982. Noi, l’abbiamo conosciuto grazie ad una famosa serie televisiva, dove ha vestito i panni di Roberto Arenales. Vi dice qualcosa questo nome? Ebbene sì, siamo certi che, avete capito chi è: il bambino in foto è Miguel Angel Munoz, la star di Paso Adelante.

L’attore e cantante spagnolo ha interpretato questo personaggio dal 2002 al 2005, per tutte e sei le stagioni. Sull’onda del successo ottenuto, forma, insieme ad alcuni attori che hanno recitato nella soap, il gruppo musicale Upa Dance. Oggi, Miguel è una vera e propria star. Seguitissimo sui social, il suo canale instagram conta di ben oltre 600 mila follower, ed è proprio qui che l’attore ha reso noto il dolcissimo scatto da bambino, in un giorno importante, quello del suo compleanno.