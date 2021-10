Tale e Quale Show, prima di andare in scena i concorrenti entrano in un ‘misterioso’ ascensore: sapete da dove parte?

Tale e Quale Show è una delle trasmissioni Rai di maggior successo: vi siete mai chiesti da dove inizia la salita del ‘misterioso’ ascensore?

Procede a gonfie vele l’undicesima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1 che quest’anno vanta un cast e dei giudici davvero stellari.

Come ogni venerdì, anche la puntata di stasera 22 ottobre si preannuncia imperdibile, con imitazioni molto difficili che desteranno molta curiosità nel pubblico. A far parlare saranno anche gli strepitosi travestimenti che sfoggeranno i concorrenti per assomigliare il più possibile alle star da interpretare.

Leggi anche————–>>>Tale e Quale Show, saltano fuori dei ‘segreti’ davvero inimmaginabili: clamoroso!

L’incredibile successo di Tale e Quale Show sta proprio nella grande cura dei dettagli, a partire dal trucco fino all’impegno nel cercare di avvicinarsi al massimo al timbro di voce dell’artista imitato. Risultato che si raggiunge solo con ore ed ore di lezione con i coach del programma.

Leggi anche————–>>>Tale e Quale Show, Pierpaolo veste i panni di Achille Lauro: avete visto cos’è successo? È impensabile

Altro dettaglio che incuriosisce non poco i fan dello show è sempre stato il mitico ascensore, uno dei simboli del programma. A svelarne i misteri è un’intervista di Tv Sorrisi e Canzoni ad alcuni membri del dietro le quinte della trasmissione.

Tale e Quale Show, svelato da dove parte il famoso ascensore: incredibile!

Chi segue il programma sa che prima di ogni esibizione vediamo il singolo concorrente in gara seduto a chiacchierare con Carlo Conti. Dopodiché entra in un ascensore per poi riapparire in studio nelle vesti del personaggio da imitare.

Leggi anche————->>>Tale e Quale Show, il commento di Malgioglio ‘imbarazza’ Pierpaolo: attimi di tensione in studio

Come svelato nell’intervista, l’ascensore si trova al centro del palco e arriva fino a due metri e 20 sopra il livello del palcoscenico. Parte dallo “scantinato” del teatro, esattamente da tre metri sotto il palcoscenico. E voi guarderete la puntata di stasera?