Si è classificato al terzo posto nella prima edizione di Bake Off Italia, ma com’è cambiata la sua vita dopo il talent? In molti se lo sono chiesti.

In queste ultime settimane, sta andando in onda la nona edizione di Bake Off Italia, ma come si può dimenticare la sua prima stagione? Nel corso di questi lunghi anni, abbiamo conosciuto ed amato tantissimi concorrenti e vincitori, ma coloro che hanno partecipato alla prima edizione, diciamoci la verità, saranno davvero indimenticabili.

Come vi ricorderete, a vincere quell’anno fu la splendida Madalina Pometescu. Giovanissima e bellissima, la pasticcera amatoriale ha conquistato tutti i giudici coi i suoi dolci squisiti. Ma ricordate anche chi si è classificato al secondo e terzo posto? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Lucia, decoratrice che si è classificata in seconda posizione. Cosa sappiamo,invece, del terzo classificato? Per un soffio, Emanuele ha visto sfumarsi la possibilità di vincere la prima edizione di Bake Off Italia. Nonostante il terzo posto, però, il successo conseguito è stato davvero pazzesco. E ce lo conferma il suo canale Instagram. Siete curiosi, però, di sapere cosa fa oggi? Scopriamolo!

Leggi anche –> È stata la vincitrice di Bake Off Italia 8, com’è cambiata la sua vita oggi? Non immaginereste mai

Classificato al terzo posto nella prima edizione di Bake Off Italia, cosa fa oggi?

Concorrente della prima edizione di Bake Off Italia, il buon Emanuele è riuscito a classificarsi al terzo posto. La vittoria, quindi, è mancata per un soffio, eppure il clamore che è conseguito dopo il talent è stato davvero impressionante. Cosa sappiamo, però, adesso su di lei? Appurato che, all’epoca della sua partecipazione al programma, il trentottenne milanese svolgeva la professione di manager del rischio sanitario, com’è cambiata la sua vita dopo?

Leggi anche –> È stata proprio lei la vincitrice di Bake Off Italia 7, sapete cosa fa oggi? Com’è la sua vita dopo 2 anni

Da quanto abbiamo potuto apprende dal suo canale Instagram ufficiale, sul quale è attivissimo, sembrerebbe che la sua vita sia cambiata di pochissimo. Dalla sua ‘bio’ social, infatti, si legge che continua a svolgere il mestiere da manager e che ad essa abbia anche abbinato la passione per la pasticceria. In effetti, sono presenti foto di dolci davvero golosissimi. Ma non è affatto finita qui. Emanuele ha anche un suo personale blog. Intitolato ‘cravatte ai fornelli’, il buon Patrini condivide delle ricette davvero interessanti. E, a quanto pare, piuttosto succulenti. Infine, in questi anni, ha scritto bene 3 libri.

Insomma, Emanuele ne ha fatta di strada dopo Bake Off. Vi piacerebbe rivederlo?