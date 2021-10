Da Tu si que vales ad Amici, clamoroso colpo di scena: arriva una grandissima opportunità per i ragazzi.

Ebbene, Maria de Filippi continua a sorprendere e questa volta ha fatto proprio centro. Rimasta incantata da uno dei tanti talenti che si sono presentati a Tu si que vales, ha deciso di riportarlo nella scuola più seguita d’Italia, ad Amici.

La conduttrice ha così voluto dare una grandissima opportunità agli allievi che avranno l’onore di stare a contatto con un talento incredibile. In particolare, i ballerini, avranno la possibilità di lavorare con il concorrente che abbiamo avuto il piacere di vedere nella trasmissione del sabato sera. Ma soltanto per uno ci sarà questa grande opportunità. Ma di chi stiamo parlando?

Da Tu si que vales ad Amici, il colpo di scena sorprende tutti: grande opportunità per gli allievi

Vi abbiamo accennato che uno dei talenti che si sono presentati a Tu si que vales, ha immediatamente colpito Maria De Filippi. Ha così preso una pronta decisione, portarlo nel programma Amici, per affiancarlo ai ragazzi.

Stiamo parlando di Sadeck, il coreografo che nella stessa puntata di Tu si que vales, la conduttrice ha invitato a ballare anche con Giulia Stabile. Adesso, arriva nel talent show. Maria in questi giorni si è complimentata con i ballerini, per il loro impegno e quindi, ha voluto concedere un premio. Ha mostrato una clip agli allievi per svelare questo premio in palio, ovvero una lezione e una coreografia con Sadeck. Coreografo di fama internazionale, ha collaborato con grandi artisti, come Shakira, ma noi l’abbiamo conosciuto nelle scorse puntate nel tanto amato programma del sabato sera. Proprio qui, il pubblico e i giudici sono rimasti incantati dalla sua eccezionale bravura.

Ma soltanto uno potrà riceverlo, esattamente come? Gli allievi si sono sfidati su una gara di improvvisazione, e a decidere il vincitore è stato Emanuel Lo. A ricevere il voto più alto è stato Dario. Il ballerino ha quindi avuto la possibilità di ballare con Sadeck in una particolare lezione e preparare una sua coreografia.