Uomini e Donne, Tina Cipollari avvistata con un uomo: è il fidanzato?

L’opinionista di Uomini e Donne, Tina Cipollari, è stata avvistata a Roma con un altro uomo: è lui il nuovo fidanzato?

Tina Cipollari, famosa opinionista del programma Uomini e Donne, è stata avvistata insieme ad un altro uomo a Roma. È il suo nuovo fidanzato? Di seguito vi diciamo di chi si tratta.

LEGGI ANCHE: Un nuovo amore per Tina Cipollari: l’annuncio inaspettato

Tina Cipollari avvistata con un altro uomo: è il fidanzato?

Tina Cipollari è un famoso personaggio televisivo. La donna ed è divenuta nota grazie al programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Nel dating show, la Cipollari ha vestito prima i panni di corteggiatrice, poi quelli di tronista ed infine è diventata opinionista fissa del programma.

In seguito ha partecipato anche ad altri programmi televisivi, come Buona Domenica, Domenica In, La vita in diretta, Il ristorante, Pechino Express e Selfie – Le cose cambiano. Insieme a Simone Di Matteo ha scritto anche tre romanzi: Strane Forme, Miti e mitomani e No Maria, io esco!.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari è rifatta? Le parti del corpo su cui è intervenuto il chirurgo

Riguardo alla sua vita privata, invece, Tina è stata sposata con il parrucchiere Kikò Nalli, dal 2002 al 2018. La coppia ha avuto tre figli. Dopo la fine della storia d’amore con Kikò, Tina si è fidanzata con l’imprenditore fiorentino Vincenzo Ferrara. Quando sembravano potessero convolare a nozze, la loro storia d’amore è naufragata.

LEGGI ANCHE: Tina Cipollari da giovanissima, spunta la foto del suo esordio in tv: era l’anno 2002, da restare increduli

Adesso pare che la Cipollari sia nuovamente fidanzata, come annunciato in una delle scorse puntate di Uomini e Donne. Il settimanale “Chi” ha paparazzato l’opinionista in compagnia di un altro uomo. Si tratta di Claudio Antonelli e la Cipollari è stata avvistata nel suo ristorante.

È lui il nuovo fidanzato di Tina? Al momento non possiamo saperlo. Non c’è stata infatti una conferma ufficiale da parte dell’opinionista. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini fa sapere che la Cipollari è di casa nel ristorante di Antonelli. Anche il giornale, però, non si spinge oltre e attende che sia la Cipollari ad annunciare la sua nuova storia d’amore. Noi le auguriamo tanta felicità.